薛仕凌也逃兵！被稱「得獎機器」事業恐停擺 蔡淑臻《女外科2》掃到颱風尾

演員薛仕凌因閃兵主動投案，繳交30萬元保金，其演藝事業前景堪憂。這位曾獲3座金鐘獎的實力派演員，早年還以團體「大嘴巴」成員身分抱回2座金曲獎，堪稱演藝圈「得獎機器」。此事件不僅讓粉絲錯愕，也可能導致他的演藝生涯暫時停擺，更使《村裡來了個暴走女外科》第二季的製作再添變數，該劇已連續面臨男主角人選問題。

薛仕凌日前才受訪談到被驗退，沒想到涉嫌假造病歷閃兵。（圖／TVBS）

薛仕凌4日因閃兵案主動投案，據了解，他繳交了30萬元保金，這可能意味著警方已掌握部分相關證據。令人意外的是，今年5月薛仕凌曾公開談論自己無法服役的原因，表示有遺傳性高血壓，「當年去驗的時候沒有過，然後就要再繼續檢驗，後來就要檢驗第三次，然後才說不行」，當時他面不改色地說明，卻未料自己也是逃兵之一。

廣告 廣告

薛仕凌在演藝圈享有「得獎機器」的美譽，演技備受肯定。他於兩年前憑藉《台灣犯罪故事－出軌》榮獲金鐘58戲劇節目男主角獎，在金鐘56更一次抱回當屆影帝和迷你男配角兩項大獎。去年底，他在作品《影后》中飾演對婚姻不忠的導演李子齊，演出令人印象深刻。此外，他最近還有電影作品正在院線熱映，事業正值巔峰時期。

除了演戲，薛仕凌最初是因唱歌進入演藝圈。2007年，當時24歲的他與愛紗、懷秋、宗華共同組成團體「大嘴巴」並大受歡迎。在2016年約滿單飛前，團體共發行5張專輯，首張作品就獲得金曲19最佳演唱組合獎，第22屆金曲獎再次獲得肯定。團體期間，薛仕凌陸續接觸戲劇和主持工作，團體解散後才專注於拍戲發展。

此次事件也波及到《村裡來了個暴走女外科》第二季的製作。該劇製作團隊可謂一波三折，第一季主演朱軒洋因劈腿事件離開，傳聞接替的王大陸也引發爭議，如今原本可能救場的薛仕凌又陷入閃兵風波，能否保住角色尚未可知。

《TVBS》新聞提醒您：

◎未經判決確定，應推定為無罪。

更多 TVBS 報導

曾稱「遺傳性高血壓」免役！金鐘視帝薛仕凌閃兵自首 30萬交保

「國民阿公」林義雄辭世享耆壽90歲 生前曾承諾：活到老演到老

薛仕凌逃兵「藝人還有未爆彈」？ 劉世芳喊話：早點自首

薛仕凌驚爆閃兵 蔡淑臻《女外科》連3位男角出事！被網友虧：受詛咒

