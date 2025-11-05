吉澤亮變身絕美吸血鬼！大銀幕全裸看到男團肌肉秒絕望

【緯來新聞網】吉澤亮在日本憑藉《國寶》晉身百億票房男星之後，在爆笑喜劇《電影版吸吸吸吸吸血鬼》繼續展現變色龍演技，於片中徹底解放肉體，瘋狂演繹中二吸血鬼「森蘭丸」，甚至還有大銀幕全裸演出，並為此特地增肌重訓。

吉澤亮在《電影版吸吸吸吸吸血鬼》中大方展現好身材。（圖／采昌提供）

為了詮釋日本難得一見的吸血鬼角色，吉澤亮相當重視外型，對造型提出細緻要求，從服裝、耳朵大小到頭髮長度都非常講究。從服裝、妝容、耳朵大小到頭髮長度都十分講究地來回討論，並表示：「這次連髮型我都提出很細緻的要求，哪裡可以留長，哪裡應該再短一點，我都和化妝師一起調整細節才完成，服裝也很講究，光運動服大概就試了二十套吧！」

吉澤亮為了詮釋《電影版吸吸吸吸吸血鬼》吸血鬼角色，對造型提出細緻要求。（圖／采昌提供）

由於他所飾演的「森蘭丸」，在漫畫中擁有結實好身材，片中他也有多場澡堂泡澡戲，甚至還要透過大銀幕全裸演出，為此他特地增肌重訓；沒想到抵達拍攝現場之後，看見「EXILE 放浪兄弟」關口Mandy飾演的「肌肉腦老大」，立即被他一身健壯肌肉給嚇到，直呼：「蘭丸在原作中就已經是身材很好的角色了，我知道我必須保持身材，但當我看到關口的肌肉時，我顯得很瘦弱，簡直絕望！」他也開玩笑喊：「看起來有點悲傷呢！」兩人在戲外也時常討論健身話題，吉澤亮更喊話：「想成為少數能舉起100公斤的人之一！」

吉澤亮（左）看到同樣一身肌肉的關口Mandy（右）後，讓他崩潰到大喊絕望。（圖／采昌提供）

值得一提的是，吉澤亮還在片中開口獻唱角色專屬歌曲，並花費多時練唱，更自爆瘋狂破音，「音太高了！我一邊唱，一邊覺得根本唱不上去，結果錄了好多次，聲音破了又破，一直唱到我音上去為止，真的是相當艱難的錄音過程！」但最終成品帥氣到讓他特別呼籲觀眾：「希望大家一定要仔細聽，這應該是我生涯中第一次唱歌唱得那麼性感！」







