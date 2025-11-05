薛仕凌列入藝人閃兵名單 內政部長被問恐還有「未爆彈」：自首會比較好

【緯來新聞網】近期閃兵風波延燒，今年5月才聲稱自己免疫的前嘻哈團體大嘴巴成員、金鐘獎影帝薛仕凌昨（4日）突前往地檢署自首「閃兵」，讓藝人閃兵團名單再+1，內政部長劉世芳今（5日）受訪時呼籲若有涉及《妨害兵役治罪條例》的人，儘早出來自首會比較好。

藝人閃兵名單不斷更新。（圖／翻攝自IG）

藝人閃兵名單連環爆，歌手陳零九、藝人修杰楷、威廉、坤達、唐振剛、小杰、陳大天、陳柏霖等人都涉嫌犯刑。拿下兩座金鐘獎視帝的薛仕凌先前被問及閃兵話題，愣住表示：「不知道這個新聞」，受訪時稱聲：「我被驗退免當兵。」不料隨著檢調深入調查閃兵案件，薛仕凌昨無預警前往地檢署自首「閃兵」。自打臉的行徑讓不少人為之驚訝。



劉世芳今被問及「是否還有藝人閃兵未爆彈？」她坦言：「目前4波檢調單位查察的對象，早在3、4個月就請縣政府等單位協助調查，這邊還是呼籲不管是藝人還是明星，有涉及《妨害兵役治罪條例》的人，還是出來自首比較好。」

