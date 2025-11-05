薛仕凌涉閃兵惹議 《女外科2》遭波及

薛仕凌涉閃兵波及主演《女外科2》，公視5日發出聲明。（資料照片）

阿達5日主動到案解釋閃兵爭議。（資料照片）

藝人閃兵風暴延燒，金鐘視帝薛仕凌4日主動到新北地檢署說明案情，檢方訊後依妨害兵役等罪嫌，諭知30萬元交保。他在《村裡來了個暴走女外科2》擔任男主角，戲未上檔就被波及；對此，公視5日聲明表示：「尊重司法程序與當事人說明，目前製作作業依原計畫進行，團隊將全力確保作品的品質，感謝各界的理解與支持。」

薛仕凌以嘻哈團體「大嘴巴」一員出道，2度獲金曲最佳演唱組合獎，轉戰戲劇圈後，2度拿下金鐘視帝，以及獲得迷你劇集男配角獎，演技受到肯定。他5月時曾被問到兵役問題，當時稱被驗出罹患「遺傳性高血壓」疾病，經過3次檢測後被判定免役體位，沒想到捲入閃兵爭議讓各界震驚。

朱軒洋王大陸相繼出事

職人劇《女外科2》目前已經殺青，正進入後製階段，據悉沒有重拍打算。該劇集在籌備期就一波三折，第一季男主角朱軒洋陷劈腿風波，之後傳相中王大陸，但他爆出閃兵、涉入教唆傷人案件，主演蔡淑臻參與幕後團隊工作，對角色頭痛不已，最後以「被下封口令」回應選角。最終男主角由薛仕凌出線，本以為零負評的他最適合，不料現在也出事，被網友虧劇集宛如受到詛咒。

繼薛仕凌4日投案，以《大學生了沒》出道的阿達也於5日主動前往新北市地檢署複訊，訊後30萬元交保。阿達經紀人昨表示，「目前事情已進入司法程序，我們靜待及全力配合後續調查。也不好意思造成大家關注與困擾，謝謝所有關心的朋友。」

阿達與Lulu黃路梓茵、美麗本人以《夜市王》入圍今年金鐘獎綜藝節目主持人獎，雖未得獎，但緯來董事長已經在慶功宴上承諾拍攝《夜市王2》，未料阿達如今陷入閃兵。對此，緯來昨低調回應：「目前還在了解狀況中，謝謝大家關心。」