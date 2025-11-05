薛仕凌涉閃兵自首30萬交保 經紀人尚未回應

台北市 / 綜合報導

曾說因為「家族遺傳性高血壓」，3次被驗退的影帝薛仕凌，驚傳捲入閃兵風波。昨(4)日中午現身永和分局自首，再到新北 地 檢署複訊，訊後30萬交保。不過先前同樣自首的閃兵藝人唐振剛，卻能無保請回。律師表示，不排除是因為檢調掌握薛仕凌涉案情節及程度，有所不同，截稿前，薛仕凌經紀人都沒有回應。

金鐘影帝薛仕凌(2025.05)說：「就去驗的時候沒有過，然後就要再去檢驗，然後後來就要檢驗了第三次，對，然後才說不行。」五月被問到敏感問題，薛仕凌才說被驗退免當兵，但現在卻爆出主動到，警局自首，大嘴巴歌曲有事嗎？說：「想太多會腦中風，想太少又怕會被呼嚨，管它是誤會還是爛藉口，冷靜三秒鐘讓腦袋解凍，FREEZE。」

曾經是大嘴巴成員的薛仕凌，歌而優則演，近年重心轉戰影視圈，多次入圍摘金，涉及閃兵訊後30萬交保，記者VS.藝人坤達說：「(有什麼話想要講嗎)。」閃兵風暴進入第三波，還會掃到誰，男藝人們人人自危，前Energy成員唐振剛，眼看紙包不住火，日前也跳出來自首。

不同於其他被拘提的藝人，唐振剛被說有高人指點，沒有上銬躲過媒體包圍，10月28日在律師陪同下，前往新北地檢署自首，坦承偽造高血壓，訊後無保請回，反觀11月4日薛仕凌先到永和分局自首，再前往新北地檢署複訊，訊後卻是30萬交保。

非當事律師李立勤說：「交保金主要目的是嚇阻逃亡的可能，因此保金高低會依照犯罪情節以及經濟狀況，定一個合理的金額，但如果已被偵查機關所掌握而自行投案，則不符合自首要件。」薛仕凌曾說家族有高血壓病史，被驗退不用當兵，但卻又矛盾找管道閃兵，30萬交保是否有一定程度涉案，直到截稿前薛仕凌經紀人尚未回覆。

