薛仕凌涉閃兵！《影后》黃迪揚「急喊4字」曝超狂軍旅生活

黃迪揚暢談軍旅生活。（圖／東森娛樂）





懸疑校園電影《自殺通告》今（5）日舉辦首映會，導演周冠威、監製林配儀率金馬影帝黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝全體師生齊聚亮相；談到「金鐘影帝」薛仕凌捲閃躲兵役案，曾合作《影后》的黃迪揚秒答：「我有當兵！」逗樂眾人。

《自殺通告》首映會星光熠熠。（圖／東森娛樂）

雖然與薛仕凌一起演出影集《影后》，但黃迪揚坦言兩人拍攝時幾乎沒有交集，私下也沒有對方的聯繫方式，認為自己沒有立場去談論閃躲兵役案；但提起當兵故事，黃迪揚可是侃侃而談，2012年在屏東當海巡、月領6000元，為了存錢他自願報考班長，加薪後月領11000元，成功買下人生第一支iPhone手機：「我一退伍就是報復性消費，那時候買了iPhone 6，一支要價22000元。」

金馬影帝黃秋生誇白潤音表演超棒「是大師」。（圖／東森娛樂）

黃迪揚的軍旅生活相當精彩，移工打架、豬隻遺體漂流、處理浮屍樣樣來，而這些經驗也成為他當演員的養分：「就演員立場我搜集到了很多角色，因為都是一群男生混在一起，我們是負責做報關的動作，然後看漁船有沒有走私，甚至還有遇過浮屍，我還爭取去拍照賺榮譽假。」

《自殺通告》導演周冠威以及監製林配儀。（圖／東森娛樂）

《自殺通告》前後經歷8年終於要在台灣和觀眾見面，雖片名敏感聳動，但導演周冠威堅持不改：「這片名和劇情是最貼切的，而且我始終認為談論自殺不是禁忌，加上電影主要還是想探討制度，希望大家看完可以獲得力量。」拍攝過程雖遇到很多困難，感謝台灣給他的溫暖。

黃秋生已先看過電影，對白潤音演出印象最深刻，更以「大師」形容他，讓白潤音超級害羞。黃迪揚雖和黃秋生沒對手戲，但今天獲得黃秋生稱讚他有雙「演員的眼睛和靈魂」，黃迪揚大膽許願希望未來有機會可以和影帝拍愛情片組CP。《自殺通告》11月7日在台上映。



