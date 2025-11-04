薛仕凌爆閃兵爭議 蔡淑臻《女外科2》男主人選全出事！網驚喊：受詛咒

蔡淑臻主演、製作的《村裡來了個暴走女外科2》命運多舛。李鍾泉攝

過往堪稱「零負評」的兩屆金鐘視帝薛仕凌爆出涉及閃兵問題，主動到案說明，但他否認，被諭知30萬元交保。之前傳出蔡淑臻主演兼製作的《村裡來了個暴走女外科2》找來薛仕凌擔任男主角，加上之前的朱軒洋、王大陸都接二連三出事，網友虧《女外科2》根本「受詛咒」。

朱軒洋演出《村裡來了個暴走女外科》之後爆紅，但接著爆出感情風波。第二季一度傳出要找王大陸接演男主角，但還沒正式公佈，他就爆出閃兵爭議，被抓進軍營乖乖當兵。

薛仕凌爆閃兵爭議。劉耀勻攝

據傳，《女外科2》悄悄在8月開拍，蔡淑臻找來曾合作過，且之前零負評又多次獲獎的薛仕凌演出男主角，但蔡淑臻之前就為難表示，對於這部戲的細節被下「封口令」，不能透露半點風聲，不能做任何回應。

如今薛仕凌也出事，對於《女外科2》，網友傻眼喊：「也太慘了吧，真的可以去買樂透了。」、「要不要去改運啊？」、「想看《女外科2》怎麼會這麼難？」更直言乾脆不要有男主角，只想看蔡淑臻演的「小劉醫生」。



