薛仕凌爆閃兵！《與惡2》神預言被挖 「媽媽」楊貴媚發聲

藝人閃兵案延燒，警方在上月發動第3波搜索後，憑藉電影《角頭》系列走紅的唐振剛開出演藝圈第一槍，赴新北地檢署自首閃兵，接著男星薛仕凌也坦承與閃兵集團有聯絡。對此，曾在劇中飾演薛仕凌媽媽的楊貴媚，今（6）日出席天主教中華聖母基金會「公益20周年募款專案」記者會，也首度回應這件事。

楊貴媚與薛仕凌在《我們與惡的距離II》中飾演母子，劇中為了兒子的前途，要對方偽造病例躲避兵役，宛如神預言。楊貴媚表示，「是什麼原因我不太清楚，但我很開心他用成熟的心態面對這件事情。」雖然不清楚過程，但希望外界可以給予他們一些時間處理。

至於合作片段掀起網友熱議，楊貴媚直言「戲如人生，在拍的時候也不知道。」過去兩人偶爾會在工作上遇到，她也大讚薛仕凌是「暖男」，「我相信大家在他的工作上也看到他的努力」。至於閃兵藝人要不要撤回三金獎項，楊貴媚也發表看法。

楊貴媚坦言，「無論金鐘、金馬，每一年評審都是也很辛苦去評，我們尊重評審，不要因為這些事情影響，我們一直都在講藝術跟政治不要掛在一起，希望大家可以用這樣的心態對待工作，畢竟大家都付出很大的心血。」



