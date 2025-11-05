薛仕凌爆閃兵！《與惡2》被楊貴媚說服逃兵

▲薛仕凌昨（4）日驚爆閃兵，剛好和《與惡2》劇情超符合，劇中薛仕凌被飾演媽媽的楊貴媚說服造假病歷逃兵，讓網友忍不住嘆：「戲如人生」。（圖／40 薛仕凌FB）

[NOWnews今日新聞] 藝人薛仕凌出道以來形象良好，還曾獲得金曲獎及金鐘視帝的殊榮，不料他昨（4）日突然現身新北地檢署自首，並承認自己過去曾閃兵，最終以30萬交保，讓外界都非常驚訝。消息曝光後，火速引發討論，有網友翻出他曾在之前出演《我們與惡的距離2》中，與飾演媽媽的楊貴媚談論過閃兵問題，還說要造假病歷逃兵，竟然跟現實超符合，讓網友忍不住直呼戲如人生。

薛仕凌在《我們與惡的距離2》中，與楊貴媚飾演傳統政治世家母子，薛仕凌飾演立委高政光，楊貴媚飾演資深議員高張玉敏。其中一段，楊貴媚想讓兒子畢業後直接進軍政壇，說服薛仕凌逃兵，還想要求20年醫生好友馬亦森（周渝民 飾）幫忙造假病歷，剛好跟薛仕凌閃兵的現實超符合。

▲薛仕凌（中）在《與惡2》中飾演固執的立委高政光。（圖／翻攝自公視粉絲團）

薛仕凌閃兵竟撞《與惡2》劇情 網友嘆：戲如人生

而這也火速引發高度討論，網友都忍不住吐槽「這下真的尷尬了…戲如人生，人生如戲！」、「有經驗演起來更真實」、「人家演的不像，他不像演的」、「果然是影帝」等。

薛仕凌曾認因血壓問題免兵役 自首後遭疑找人代辦體檢

事實上，早在第二波拘提閃兵時，薛仕凌曾出席一場時尚活動，被問到當兵問題，他表示大學畢業時本來要去當兵，卻檢查出有遺傳性高血壓，檢查了3次被驗退，醫生還要他注意血壓問題，表示自己感到很錯愕，「他們（醫生）說那個好像是危險性的」。

薛仕凌透露當時醫生告訴他要多注意補鐵，但去年起開始有健檢習慣，血壓沒有出現紅字，倒是出現紅血球偏低的狀況，反而變成貧血，故事編得非常完整。不料昨日就在律師陪同下主動赴地檢署說明，雖未透露細節，但外界推測他可能涉及代辦體檢或文件偽造等環節。而對此，新北地檢署對外僅證實「確有一名藝人到案說明」，至於是否列為被告或證人，仍待進一步調查與釐清。

