薛仕凌閃兵竟被《與惡II》神預言 「媽媽」勸造假病歷發聲嘆：戲如人生

薛仕凌涉及閃兵爭議。劉耀勻攝

兩屆金鐘視帝薛仕凌驚傳也是「閃兵」，而他在《我們與惡的距離Ⅱ》中，曾巧合也上演被媽說服造假病歷逃兵役的戲碼。飾演媽媽的楊貴媚6日出席記者會，被問到劇情「神預言」，感嘆「戲如人生」，拍的時候也不知道會遇到這種巧合。

薛仕凌與楊貴媚在《與惡II》中是政治世家母子，楊貴媚想說服他逃兵役，畢業後直接投入政壇，還想要求飾演醫生的周渝民幫忙做假的醫療證明，劇情非常符合時事哏。而被問到當兵問題，薛仕凌今年5月出席記者會時，還信誓旦旦說明是有家族遺傳高血壓問題，體檢時3度被驗退，當時心情覺得很錯愕，不過隨後就以「大嘴巴」出道。

楊貴媚（右）在《我們與惡的距離Ⅱ》中想說服薛仕凌閃兵。CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供

對於薛仕凌閃兵爭議，楊貴媚說不清楚，並認為每個人的身體、每個階段都不太一樣，「每個階段有什麼發生我不知道，我不太清楚他的過程，但他願意面對，是成熟男人心態，當然也希望大家可以給這些閃兵的人，一些時間處理」。至於與薛仕凌私下互動，楊貴媚讚他是「暖男」，工作也很認真。

因許多涉及閃兵問題的男藝人都獲得獎項肯定，許多網友喊話應該「收回」，楊貴媚是獲獎無數的影后，對此則表示：「無論是金鐘、金馬，大家都是良性的競爭，那每一年評審都不一樣，評審也很辛苦的去評了，我們尊重評審，不要因為這件事情影響。一直在講藝術跟政治不要掛在一起，也希望用這個心態去面對我們工作，每個節目大家都付出很多努力。」

葉天倫（左起）、楊貴媚出席「全台到宅沐浴車、團體家屋服務」活動。天主教中華聖母基金會提供



