薛仕凌閃兵！懷秋鬆口「大嘴巴」合體動向 曝身體有異狀

奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》林哲熹與雷嘉汭組成「嚕湯CP」主演，出品人徐順理、導演陳玫君率演員高捷、張懷秋、吳震亞今（23）日出席記者會，懷秋飾演「大反派」惡神阿修羅，為角色染了一頭鮮紅髮造型、維持2個月，殺青後直接剃光頭：「當時頭髮摸一摸就碎了，所以拍到最後一天我就請造型剃掉了，幾乎是光頭！」

奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》記者會。（圖／光盛影業）

《叫我驅魔男神》融合台灣道教與印度神話元素，特效鏡頭超過全片一半，懷秋在片中飾演遭到惡神阿修羅附身的「瘋吉」，有驚人的身形變化，他直呼「人魔大戰」特效成果超出預期：「看到很多特效在我身上，我是這部片最昂貴的演員！」但寶萊塢大型舞蹈場面，卻讓他直呼43歲真的有年紀了，現在跳舞要先暖身：「膝蓋還會發出聲音，兩邊加起來大概有6種怪聲，這個年紀要做大動作真的很困難。」

「星二代」游禮是游安順的兒子。（圖／光盛影業）

男團F4最近合體舉辦巡演掀起回憶殺，曾為「大嘴巴」成員的懷秋被問合體可能性，他直言自己意願100％，但目前沒有人提出相關計畫；談到團員之一的「金鐘影帝」薛仕凌捲入閃躲兵役案，他說：「最近沒有特別關心，但有看到新聞。」

游安順的兒子游禮也有客串本片，演出「湯仔」林哲熹的童年時期，在片中與游安順成了爺孫關係，「星二代」游禮童言童語地說：「爸爸問我要不要來演戲試試看，我覺得好玩！」還在記者會上秀出「驅魔手勢」，直呼最困難的地方是要學寫符咒，未來也有機會繼續演戲。



