薛仕凌閃兵！懷秋「尷尬6字回應」談大嘴巴合體：百分之百願意

記者林汝珊／台北報導

《叫我驅魔男神》高捷在《叫我驅魔男神》特別出演，有多場親自打鬥的精彩動作場面。（圖／記者趙于瑩攝影）

奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，今（23日）出品人徐順理、導演陳玫君率演員高捷、張懷秋、吳震亞試片後在媒體面前合體亮相，游安順的寶貝兒子游禮在片中客串也驚喜登場。高捷開心表示：「我看完很驚喜，特效做得很不錯，所有電影創作都不容易，輕鬆來看電影，片裡懷秋的表演還是很讚，我們也很稱職。」

張懷秋為戲特地染上紅頭髮。（圖／記者趙于瑩攝影）

為了塑造出《叫我驅魔男神》的大反派惡神阿修羅，導演陳玫君當時試鏡好幾位演員，透露：「張懷秋當時積極爭取這個角色，放話所有動作自己上場，我覺得很有心，很有才氣。」張懷秋當時犧牲染了一頭鮮紅髮造型，更說紅髮維持將近2個月，一殺青就全部剃掉，「當時頭髮摸一摸就碎了，所以拍到最後一天我就請造型剃掉了，幾乎是光頭！」

而薛仕凌日前爆出閃兵醜聞，懷秋被問到是否有關心對方，他則尷尬表示「沒有特別聯絡」。對於許多人敲碗「大嘴巴」合體，懷秋坦言若有機會當然百分之百願意，「但我上去之前可以要先暖身，以前可以直接表演，現在光是站起來，膝蓋都會發出聲音」。電影將於12月31日全台歡樂上映。

