薛仕凌「自首閃兵」！《影后》男星喊「我有當兵」報考班長為這件事

記者林汝珊／台北報導

《自殺通告》首映會。（圖／記者趙于瑩攝影）

電影《自殺通告》今（5）日在台舉辦首映會，導演周冠威、監製林配儀率領黃秋生、林予晞、黃迪揚、劉敬、白潤音、張豐豪、邵奕玫、戴雅芝等主演齊聚亮相。演員薛仕凌昨自首閃兵，以30萬元交保，對此，與他在《影后》合作的黃迪揚被問起閃兵事件，立刻強調：「我有當兵。」

黃迪揚被問閃兵風波。（圖／記者趙于瑩攝影）

黃迪揚表示與薛仕凌在《影后》沒有太多交集，私下也沒有聯繫方式，所以沒有立場去評論。談及當兵經歷，黃迪揚回憶2012年在屏東擔任海巡，原先薪水6千多元，但為了加薪自願考班長，最終加給到1萬1千元，笑說：「大家在吃宵夜，我都忍住，一退伍就立刻去買iPhone。」

他更透露當兵期間還曾看過浮屍，「因為當兵獲得蠻多的，那時候我在裡面年紀偏老，但也蒐集到很多不同年紀男生的角色。」被問到是否推薦閃兵演員當兵，他笑說：「覺得就是要在各種狀況下尋找樂趣，當兵也可以找樂趣，這樣才會快樂。」

