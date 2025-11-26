南部中心／綜合報導

迎接2026農曆馬年，高雄市左營、楠梓區市議員參選人薛兆基，近日特地前往臺灣銀行換取大批全新一元硬幣，準備親手製作限量版「馬上封侯」春節紅包送給鄉親；他推著滿滿一車白色硬幣袋走出臺銀門口的畫面，也成為地方關注焦點。









薛兆基推滿袋硬幣走出臺銀 親自製作馬年紅包吸睛亮相

薛兆基前往銀行換取一元硬幣，親手製作限量版春節紅包。（圖／薛兆基）薛兆基笑說，原本以為換硬幣只是一件小事，沒想到真的有夠重，但為了讓新年紅包更有象徵意義，他仍堅持親自跑銀行、親自打包，用最直接的方式傳達對鄉親的祝福。他表示，一元復始，就是好兆頭；春節送出的每一包，都是我對左楠鄉親的心意。

薛兆基笑說，原本以為換硬幣只是一件小事，沒想到真的有夠重，（圖／薛兆基）另外，由太太蘇士雅親自換刀的馬年紅包設計也相當吸睛，封面以可愛版「孫悟空騎獨角獸」為主視覺，象微勇氣、智慧與好運齊聚;搭配＂馬上封侯＂、＂玉堂金馬＂等吉語,充滿節慶氛圍。薛火基希望這份帶著童趣與祝福的紅包，能陪鄉親一起迎接更好的馬年。薛兆基強調未來將持續走訪社區，把祝福、政策與務務帶進每一個角落。

