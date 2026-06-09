薛兆基獲「台灣前進」推薦參選高市議員 民進黨市黨部：將予除名處分

薛兆基接受「台灣前進陣線」正式推薦，投入年底高雄市議員選舉，民進黨高雄市黨部對此表示依現行黨紀規範將給予除名處分。 圖：薛兆基/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 前高雄市長謝長廷機要秘書薛兆基，９日接受「台灣前進陣線」正式推薦，投入年底高雄市議員選舉，民進黨高雄市黨部對此表示，薛兆基已於5月6日以書面方式向市黨部提出退黨申請，針對黨員違紀參選案件，市黨部強調將依黨內相關規定啟動評議程序審議，依現行黨紀規範，違紀參選者將面臨除名處分，並適用五年條款，相關處分並不因當事人是否事先提出退黨申請而有所不同。

薛兆基在臉書表示，對他而言，這不只是一份榮耀，更是一份責任。過去，他曾擔任市長謝長廷機要秘書，也曾擔任代理市長葉菊蘭辦公室主任。2005年，為了高雄的發展，放下自己的選舉，投入市政工作。當時他以為，那會是人生另一段旅程的開始；沒想到二十一年後，他的人生又回到最初出發的地方。但不同的是，今天的他，除了理想，還多了二十多年的歷練與對這座城市更深的責任感。

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薛兆基說，他參選，不是為了證明自己，而是希望為左營、楠梓開創新的未來。面對台積電帶來的產業轉型契機，我提出八大政見，希望翻轉左楠經濟發展軸線，打造高雄最具競爭力的科技生活圈；同時，他也主張成立全台第一個「樂齡長青局」，以健康、快樂、尊嚴三大目標，讓長輩活得更安心、更有價值。

薛兆基表示，很多人問他，這個年代沒政黨奧援、沒龐大資源，為什麼還要投入選舉？甚至笑他：「最好的時代已經過去了。」但他始終相信，為家鄉打拚，永遠不會太晚；為理念堅持，永遠不嫌太遲。因為真正改變城市的力量，不是權力，而是願意一直站在人民這一邊的人。

他說，今天，台灣前進選擇推薦他，不只是支持一位候選人，而是支持一種新的政治文化、一種以「政策為核心、以人民為優先」的信念；他是左營楠梓漢薛兆基，路，也許不好走；但只要方向正確，我們就一起前進。

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