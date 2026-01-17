薛兆基首場大型動員會 宣告回歸專業、超越藍綠政治新路線

李柏毅(左)親自到場站台，高度評價薛兆基長期對左楠公共議題的投入。 圖：薛兆基競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市左楠市議員參選人薛兆基17日舉辦首場大型動員會，現場湧入逾300名支持者。有別於傳統造勢，薛兆基詳解民進黨初選民調運作與抽樣邏輯，並拆解「神秘民調」，展現專業理解與尊重。現場氣氛沸騰，支持者直言這是一場罕見的政治說理。民進黨立委李柏毅親自到場站台，他語重心長強調，在競爭激烈的市長初選落幕後，地方最需要的不是派系分立，而是「團結與格局」，這不僅是政黨內部的口號，更是一位政治人物應有的民主修養。

李柏毅高度評價薛兆基長期對左楠公共議題的投入，認為薛從城市治理到基層建設所提出的政策，並非為了選舉而臨時拼湊，而是源自於其多年來在地方深耕、蹲點觀察，並經過反覆推敲而成的實踐藍圖。李柏毅期許，未來的市議員選舉應以薛兆基為榜樣，讓競爭回歸到公共價值的辯證，而非淪為無謂的口水之爭，如此才能真正提升高雄的政治品質。

活動最具政治震撼力的時刻，莫過於國民黨籍前立法委員林壽山的現身力挺。在當前藍綠對立高度緊繃的氛圍下，林壽山公開表態支持民進黨籍的薛兆基，這番舉動無疑在地方政壇投下震撼彈。林壽山直言，他的支持並非挑戰政黨紀律，而是拒絕讓良知被政黨框架綁架。他指出，薛兆基的政見具體、可行且具備延續性，更重要的是，薛長期深入基層，精準掌握了居民的痛點。林壽山強調，政治不該只剩下顏色標籤，選民不應在藍綠惡鬥中喪失選擇「優秀人才」的權利。這番超越黨派的宣言，被視為打破左楠政治高牆、走向理性投票的重要指標。

擁有「十連霸」資歷的埤西里長余清榮，則從第一線治理的角度給予肯定。他表示，薛兆基是土生土長的左營子弟，具備專業幕僚的細膩與高度。余清榮觀察左楠政壇二十多年，認為像薛這樣兼具專業分析力、執行耐力與深厚在地情感的人才極為罕見。他呼籲選民，應該給予專業型人才一次站上第一線的機會，讓薛兆基為左楠承擔更大的責任。

立委許智傑左楠組織主任宋俊榮則對當前選風提出反思。他不諱言，許多候選人缺乏準備，僅靠形象包裝與口號動員。相較之下，薛兆基已連續發布兩波完整的政策文宣，內容經過專家論證與實地訪談，這才是議員參選人應有的本分與態度。

薛兆基最後感性總結，投入參選23個月來，他走遍基層，深感責任重大。他強調，所有的考驗與質疑都是前進的養分，為了故鄉左楠，他將無怨無悔地以專業與行動回報選民期待。這場會議不僅展現了強大的組織動員力，更清楚宣告一種回歸專業、責任與超越藍綠的政治新路線，已在左楠正式成形。

藍營林壽山(中)震撼現身，大讚薛兆基(右)的政見具體、可行且具備延續性；「十連霸」里長余清榮(左)從第一線治理的角度肯定薛兆基。 圖：薛兆基競選總部/提供