薛劍不敢出席？剛嗆斬首高市早苗 中國臨時喊卡日中友好交流會

中方突然通知日方取消活動，理由為「基於警備上的考量」，薛劍本應出席該活動。（翻攝自薛劍X）

中國駐大阪總領事薛劍因不滿日本首相高市早苗關於「台灣有事」的國會答詢內容，8日在社群平台X上發表具威嚇性的言論，聲稱「擅自闖入的骯髒頭顱，就該毫不猶豫斬掉」，引發日本政界強烈不滿與輿論譁然。儘管薛劍隨後刪除貼文，但事件持續延燒，並對近期的中日交流活動造成連鎖影響。

《共同社》今（17日）報導，中國駐大阪總領事館原訂於21日在廣島市舉辦的「第8屆西日本地區日中友好交流大會」，中方突然通知日方取消活動，理由為「基於警備上的考量」。薛劍本應出席該活動。受其言論爭議影響，日本自民黨也已向黨內人士通報，暫勿參加由大阪總領事館主辦的活動。

這已是近期又一項中日交流計畫受阻。日本民間非營利組織「言論NPO」原預計本月下旬在北京舉行的「東京—北京論壇」宣布延期；中國徐州市政府代表團原定18日前往愛知縣半田市參訪亦臨時喊停，呈現雙方交流急凍的態勢。

事件起於7日高市早苗在眾院答詢時表示，若「台灣有事」伴隨武力侵害，日本可能判定為可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。薛劍隨即在X轉發相關報導並留下激烈評論，被日本政府視為不當且具威脅性的外交人員言行。日本政府已向中方表達強烈遺憾，要求妥善處理。

事後，日本首相高市早苗民調人氣不減反增，中國方面則有中國外交部、文化和旅遊部更接連呼籲民眾避免赴日，企圖向日本施壓，多家中國旅行社也暫停銷售赴日旅遊行程，甚至傳出多家中國國航減班消息。

目前，中國方面尚未公開說明是否對薛劍進行內部處置，而因其言論所造成的外交衝擊，仍持續在中日關係中擴散。

