薛劍嗆完「斬首」不敢來？中國駐大阪總領館突取消「這活動」

日本首相高市早苗日前在國會備詢時回應，若台灣有事，有可能構成存亡危機事態，日本就有權行使「集體自衛權」出動自衛隊，引發中國官方強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍對此叫囂要「斬首」，引發日本政界及輿論譁然。中日外交衝突層級拉高，雙邊交流也紛紛中斷，原定21日薛劍將於廣島出席的日中友好活動，中方單方面宣布取消。





根據日本《共同社》報導，中國駐大阪總領事館原定本月21日於廣島市舉辦的日中友好活動，不過今（17日）中方以出於警備上的考量為由，向日本方面表示取消；這起活動原定總領事薛劍將出席。



這是近日另一起日中交流活動中斷，日本民間非營利團體「言論NPO」原訂於本月下旬在北京舉辦「東京-北京論壇」已宣布延期；徐州市政府代表團原定18日前往愛知縣半田市參訪．也臨時宣布延期，目前中國多家旅社已停止販售旅日行程。





