薛劍嗆斬首惹毛日本！他評中日關係回不去了

▲日本首相高市早苗一席「台灣有事」發言讓中國氣炸，駐大阪總領事薛劍更怒嗆「斬首」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前一席「台灣有事」發言，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，不僅中國駐大阪總領事薛劍更怒嗆「斬首」，中國更全面抵制國人赴日旅遊，對此政經評論員吳嘉隆評論，中共戰狼惹毛日本，恰好幫高市早苗移除親中路線，「中日關係回不去了」。

吳嘉隆表示，中日關係進入1972年建交以來的最大危機，將來說不定還會斷交。起因是中國駐大阪總領事薛劍的戰狼言論，意思是要砍高市早苗首相的頭顱，源於高市在眾議院對台灣的相關答辯。這件事顯示中方外交人員的野蠻與自大，而且北京方面還不出來認錯與道歉，真是越來越難收拾。

廣告 廣告

吳嘉隆說，高市早苗所言與過去安倍晉三發言當然有差，「台灣有事，就是日本有事，就是日美同盟有事」，意思已經是說，美日安保條約其實涵蓋台灣，何況駐日美軍有大約一半的兵力放在琉球，防守的對象就是台灣周邊海域，當時安倍是卸任的前首相，而且是在參加台北的國策院舉辦的安全論壇上的視訊發言，相對高市早苗的發言是現任首相，而且是在日本眾議院講的，算是官方立場。

吳嘉隆說，高市早苗現在的發言，是針對假設情況，但是一般來說，國家最高領導人通常不需要針對假設情況來回應，所以選擇回應當然是有意的，而且這個發言還引用日本相關法律，表示是符合日本憲法的。簡單講如果台灣有事，日本必須出兵，行使集體自衛權，就這麼簡單，也這麼明確，也就是說，日本已經不玩戰略模糊那一套。

吳嘉隆說，薛劍的發言，中共很可能想的是斬首行動，這不禁開始懷疑，幾年前安倍被暗殺，會不會也是斬首行動安排下來的結果？但這很明顯是外交失態，而且充滿敵意，不是失禮而已，而且北京拒絕收回也拒絕道歉，這一來讓日本內部的親中派都很難辯護，可以說日本的親中勢力消退，親美勢力壯大了。

吳嘉隆說，既然高市早苗為台灣而受到死亡威脅，那麼基於江湖道義，台灣應該出面支持高市與日本，要求薛劍出來認錯道歉。同時台灣還要與日本發展更緊密的關係，包括聯手去美國推動製造業的投資。總之該出手就出手，台灣不可以當作沒我的事，在旁邊冷處理。

吳嘉隆表示，亞洲很多國家原來都想在中國與美國之間保持某種平衡，但是現在看到中共的野蠻作風，可能不得不真的要站在美國這邊，往美國這邊靠，這都是中共自己的戰狼外交逼出來的。

而中共的錯誤在於，認為他自己一定是還不夠強硬，才會讓別人不聽話，所以就變得更強硬，不斷強硬下去不斷戰狼下去，所以最後才會放話要砍別的國家領導人的頭，以為這樣可以嚇唬別人、震懾別人，讓自己取得優勢，叫做不戰而屈人之兵，但這是錯的。

最後吳嘉隆說，中共拿一樣的態度對付台灣，實在不明白為什麼台灣人還會抗拒，其實永遠不知道自己到底錯在哪裡，永遠不想承認野蠻不是外交，結果是所謂的強大的實力被習近平玩爛了，大國崛起被他搞成爛尾，「果然沒有浪得總加速師的虛名！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市早苗挺台惹怒中國 卓榮泰：一起為自由、民主、人權努力！

中國全面抵制旅日 他評短期無衝擊：北京恐怕低估高市政治韌性

不滿高市涉台言論！藍營大老怒轟「台海」關妳日本人什麼事