薛劍嗆斬首高市早苗 薛瑞福批「令人髮指」：這種人沒資格任公職

高市早苗針對「台灣有事」表達明確立場，遭薛劍嗆斬首，雖然貼文已經刪除仍引發國際譁然。（組合圖／翻攝自X）

日本首相高市早苗針對「台灣有事」表態力挺台灣，遭中國駐大阪總領事薛劍嗆聲：「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，此舉不僅讓中日關係跌至谷底，也引起國際間高度關注。對此，美國國防部前印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）18日在國會聽證會上表示，薛劍的發言「令人髮指」，認為根本不應再有擔任任何公職的資格。

根據《中央社》報導，身為美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）副主席的薛瑞福，向美國國會遞交的年度報告，並於聽證會期間，針對日中關係緊張的問題進行回應。薛瑞福表示，日本政府完全有能力在不需任何人的建議下應付，並對薛劍的行為直言，「絕對應該讓他失去在日本擔任任何公職的資格」。

針對美中經濟暨安全檢討委員會的整份年度報告，薛瑞福表示全都以強化美日同盟關係為主軸，特別是中國與俄羅斯、伊朗、北韓等國家正在建立「威權軸心」的情況下，這一點格外重要。

美國方面，不僅有薛瑞福聲援日本，美國眾議院跨黨派組成的美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）也於社群媒體X指出，「日本聲稱『如果台灣遭到攻擊將構成日本的生存危機事態』，凸顯出台灣的安全如何直接影響區域和平」。

美中戰略競爭特別委員會譴責，「薛劍不應該發表死亡威脅言論，即使他刪除了貼文，威脅依然已經造成」。最後更強調，「美國與盟友日本站在一起，反對中國試圖施加的脅迫與恐嚇。我們必須維護一個自由開放的印太地區」。

