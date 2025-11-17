薛劍嗆斬首高市 美駐日昔批未經訓練puppy

▲中國駐大阪總領事薛劍過去就爭議不斷，美國駐日本大使葛拉斯就曾發文狠酸，與其說是戰狼，不如說是未經訓練的puppy。（圖／翻攝自中國駐大阪總領事館）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗日前一席「台灣有事」發言，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，中國駐大阪總領事薛劍更怒嗆「斬首」。而過去薛劍爭議不斷，過去把以色列與納粹德國相提並論，惹怒惹惱了以色列駐日本大使。美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）就曾發文嘲諷薛劍，與其說是戰狼，不如說是未經訓練的puppy。

中東伊朗與以色列大戰在7月停火，未料薛劍就發文引戰，將納粹德國國旗與以色列國旗並排，將以色列與納粹德國相提並論，自然惹怒了以色列駐日本大使。

對於薛劍此番爭議言論，當時葛拉斯就發文狠酸，將納粹德國與以色列相提並論，展現了令人震驚的反猶太主義、無知和粗俗，「與其說是戰狼，不如說是未經訓練的puppy」。

