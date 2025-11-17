薛劍嗆聲斬首高市 戰狼引爆日本反彈
日相高市早苗首次在國會接受質詢，被問到一旦發生台海危機，日本會怎麼因應，高市的答詢引發朝野議論。高市直言如果台海發生危機，自衛隊就能動用武力，保衛區域和平。
不滿高市台海發言 中國戰狼嗆斬首
在野黨批評高市發言不夠謹慎，恐造成周邊國家疑慮，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發文，表示「對那擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫地斬掉」，恐嚇意味濃厚，輿論譁然。網友抨擊根本是殺人預告，日本政府也表達抗議。
薛劍2021年出任駐大阪總領事，經常在社交媒體發表強硬言論，是典型的「戰狼外交」，對於日本政府的抗議，中國外交部則反嗆，日本干涉中國內政，認為薛劍的發文並無不妥。
高市堅定立場 中國緊咬不放
高市態度堅定不移，表示秉持政府一貫的立場，但中共當局緊咬不放。
對於戰狼薛劍的斬首挑釁，日本有輿論要求驅逐出境，日本政府也沒有示弱。
責任編輯／李家成
更多台視新聞網報導
中日關係緊張 中國外交部：G20峰會期間沒有安排與高市早苗會談
中國無人機擾台？兩度穿越日本與台灣間空域 日方緊急派戰機升空因應
中日緊張局勢升溫 賴清德籲中國「三思」：勿成麻煩製造者
其他人也在看
高市「台灣有事」引議防再升溫 日外務省派員赴中溝通
日本首相高市早苗日前對台灣有事表態，讓中日緊張局勢升溫，針對中國縮減留學和觀光的交流，日方今（17）日表示，這與日中領袖會談確認的推動戰略互惠關係並不相符，要求中國做出適當的應對，日本外務省今日也派官員赴中進行溝通。不過，前總統馬英九則批評高市早苗「躁進」，對此總統賴清德今日呼籲，應尊重日本國內政治，而中方行為嚴重衝擊印太和平穩定，希望中國三思。公視新聞網 ・ 3 小時前
高市早苗喊「台灣有事」民調重挫 郭正亮驚人預言：她恐撐不住
日本首相高市早苗在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」一事，引發爭議。前立委郭正亮表示，日本是不禁打啦。高市早苗講了這些話，中國大陸做了一些動作，民調馬上重挫。他認為，高市早苗會撐不住。中時新聞網 ・ 1 天前
陸將在黃海實彈射擊 退將喊「很嚴重」：大家要提高警覺
日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更將在明（17）日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，退役陸軍少將栗正傑認為，這次軍演採取實彈射擊很嚴重，因為黃海地區實際上非常敏感，大家要特別提高警覺。中時新聞網 ・ 1 天前
兩部日片在中國遭撤檔 鬼滅之刃雖熱映將提前下檔
（中央社記者張淑伶上海17日電）中日關係緊張之際，兩部原定近期上映的日本電影宣布暫緩上映，這可能使中國今年電影票房更差。此外，高票房的「鬼滅之刃無限城篇」也將提前於21日下檔。中央社 ・ 5 小時前
日本考慮「將薛劍驅逐出境」？矢板明夫爆1關鍵：日本政府面臨困難抉擇
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國駐大阪總領事薛劍甚至揚言斬首高市早苗，日方表示強烈不滿，呼籲將薛劍驅逐出境。不過印太戰略智庫執行長矢板明夫就分析日本面臨的困難抉擇，日本政府擔心一旦把薛劍趕回去，中國國內輿論很可能立刻把薛劍捧成「抗日英雄」；但若不驅逐，日本國內的民意已經沸騰。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
預言中國1招制裁高市早苗！邱毅曝日本「對中驚人民調」：川普應該樂翻天
日本首相高市早苗7日在日本眾議院答詢，公開表態「台灣有事」相關論述，暗示可能以武力介入台海，引發國際熱議的同時，更是引爆北京當局的不滿；在中國解放軍於黃海進行實彈演習的同時，前立委邱毅透露，日本共同社民調顯示，支持高市早苗的日本民眾仍佔多數，邱毅預言，中國接下來將實施經濟層面的制裁。邱毅也透露，在中日關係緊張之際，最開心的人莫過於遠在太平洋另一側的美國總統川......風傳媒 ・ 10 小時前
大陸將在黃海實彈射擊 呂禮詩看到「軍演範圍」爆眉角
日本首相高市早苗在國會答詢時發表「台灣有事，可能構成存亡危機事態」言論，引起中國大陸不滿。大陸更將在明（17日）起於黃海中部進行3天實彈射擊。前海軍艦長呂禮詩看到軍演範圍表示，大陸這次黃海軍演，就是提醒一下、敲打一下。中時新聞網 ・ 1 天前
中日關係緊張 中國外交部：G20峰會期間沒有安排與高市早苗會談
2025年G20高峰會即將於11月22日至23日在南非約翰尼斯堡舉行，根據《路透社》報導，中國外交部發言人毛寧今（17）日表示，領袖峰會期間代表中國出席的國務院總理李強「沒有安排」與日本首相高市早苗會台視新聞網 ・ 6 小時前
是選金門縣長還是拼中共代理人？ 林楚茵批陳玉珍《離島建設條例》不只讓台灣淪為中國「洗產地」跳板、更是替中國統戰樣板開路！
林楚茵痛批，「國民黨從主席到立委，越比越紅，就是沒有把台灣人民放在眼裡，一心只想向中國表忠！」放言 Fount Media ・ 6 小時前
川普政府掃蕩夏洛特非法移民 首日逮捕81人
（中央社華盛頓16日綜合外電報導）一名高階指揮官今天說，聯邦探員在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）逮捕至少81名非法移民。這顯示美國總統川普政府大規模驅逐移民行動急遽升高。中央社 ・ 7 小時前
中信銀與豪穎合組金融科技創新團隊 獲選新加坡金管局年度示範案例
以「綠色金融科技」為主軸的高雄金融科技創新園區，5家進駐廠商與高雄經發局率領之下，前往星國，參加新加坡金融科技節，除了促成3項合作備忘錄（MOU）簽署，園區實證企業中國信託銀行與豪穎科技的團隊，展出的AI金融科技創新，獲選為新加坡金融管理局年度示範案例，成為高雄創新躍上國際舞台的重要里程碑。中時財經即時 ・ 7 小時前
中日情勢陡升 鄭麗文喊「台灣沒事、日本沒事」：期待台海和平
國民黨主席鄭麗文今（17日）在臉書發文表示，面對近期陸日情勢陡升，國際社會高度關切，她就任黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是「台海要和平，不要戰爭」。這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。太報 ・ 7 小時前
「鄭黃會」敲定了 黃國昌：11/19日下午舉行
即時中心／顏一軒、李美妍報導民眾黨主席黃國昌將與國民黨主席鄭麗文會晤，商討「藍白合」等相關事宜，幕僚已初步確認時間、地點等細節，預計會朝「全程公開」的模式進行規劃。對此，黃國昌今（17）日稍早受訪時證實，「鄭黃會」預定會在19日下午舉行，但細節還在安排；地點部分，兩黨的黨務主管與工作同仁會先「場勘」，待確定後再對外進行報告。民視 ・ 11 小時前
直言共軍黃海實彈射擊「非同小可」 台大教授喊：恐有後座力
日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更將在明（17）日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，台大政治系教授左正東認為，共軍的黃海實彈演習不常發生、其非同小可，因為該地離北京較近，對大陸非常重要，也有非常高度性的政治意涵，此外，此演習還會有1後座力，因中韓在黃海的摩擦持續增加，這是否會增強韓國國內「要裝備核潛艇、核武裝」的輿論，關鍵還是在美國總統川普。中時新聞網 ・ 1 天前
虱目以待！ 台南5飯店推出虱目魚主題菜品
台南今年受風災重創，為提振地方經濟，重新擦亮「虱目魚王國」的招牌，市府與台南市農會合辦「虱目以待．好味登場」活動，協力台南5家飯店業者整合產業資源推出虱目魚特色料理，提升台南虱目魚品牌價值。台南虱目魚產值、產量皆居全國之冠，養殖面積達3503公頃，產量2萬3867公噸，養殖集中於七股區、安南區、北門自由時報 ・ 8 小時前
嘉義建設紅利齊發!台灣房屋嘉義站前店盛大開幕
嘉義建設利多持續發酵！繼台積電宣布設廠嘉義後，中彰投雲嘉地區首例公辦都更案-民族國小西側公辦都更案正式啟動，建國二村、復興新村等地區也將以公辦市地重劃方式推進，住宅區轉為商業區的開發潛力正全面展開，將為嘉義帶來龐大商機與人口紅利！看好嘉義城市升級契機，台灣房屋集團深耕在地，持續擴展服務版圖，再度前進嘉義站前核心商圈，「台灣房屋嘉義站前加盟店」於11月15日（六）盛大開幕，為大嘉義地區注入更專業卓越的不動產量能。Yahoo奇摩新聞訊息快遞 ・ 7 小時前
日中衝突升溫！多部日本電影突從中國撤檔 中國觀眾哀號：全世界都針對我
即時中心／徐子為報導中日關係緊張之際，兩部原定近期於中國上映的日本電影宣布暫緩上映，這可能使中國今年電影票房更差。此外，於台日都創下高票房的「鬼滅之刃無限城篇」也將提前於21日下檔。民視 ・ 4 小時前
台中購物節11/20抽百萬現金、外籍1萬美元 (圖)
2025台中購物節從10月24日開跑，到11月15日發票登錄金額已破新台幣103億元，20日上午將在建國市場土地公廟前舉辦「破百億、抽百萬」活動，抽出加碼百萬現金、外籍專屬1萬美元大獎。中央社 ・ 8 小時前
熊熊拍戲遭傳「靠陪睡奪角色」 圈內人放冷箭無情背叛
《綜藝OK啦》明（18日）晚9點播出「完成任務就下班之就是你！狠狠背後捅我一刀」，王思佳分享自己曾遇過搶資源的經紀人；熊熊則說剛出道時被圈內好友背叛過。王思佳說：「那時候有個非常大的唱片公司對我有興趣，問我要不要去試音？我去的時候相談甚歡，還約了下一次錄音的時間，但我回去等了2、3個月，每次問經紀人自由時報 ・ 10 小時前
資安院：資安防護仍須強化 應透過弱點掃描強化管理
（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。中央社 ・ 10 小時前