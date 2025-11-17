薛劍嗆聲斬首高市 戰狼引爆日本反彈

日相高市早苗首次在國會接受質詢，被問到一旦發生台海危機，日本會怎麼因應，高市的答詢引發朝野議論。高市直言如果台海發生危機，自衛隊就能動用武力，保衛區域和平。

不滿高市台海發言 中國戰狼嗆斬首

在野黨批評高市發言不夠謹慎，恐造成周邊國家疑慮，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發文，表示「對那擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫地斬掉」，恐嚇意味濃厚，輿論譁然。網友抨擊根本是殺人預告，日本政府也表達抗議。

薛劍2021年出任駐大阪總領事，經常在社交媒體發表強硬言論，是典型的「戰狼外交」，對於日本政府的抗議，中國外交部則反嗆，日本干涉中國內政，認為薛劍的發文並無不妥。

高市堅定立場 中國緊咬不放

高市態度堅定不移，表示秉持政府一貫的立場，但中共當局緊咬不放。

對於戰狼薛劍的斬首挑釁，日本有輿論要求驅逐出境，日本政府也沒有示弱。

