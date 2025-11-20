薛劍嗆「斬首日相」日新科參議院議員石平籲高市政府將他驅逐出境

日本維新會新科參議院議員石平。 圖：翻攝矢板明夫臉書

[Newtalk新聞] 中國駐日本大阪總領事薛劍揚言要「親自斬首」日本首相高市早苗，只因不滿她上任後發表「台灣有事，就是日本有事」言論，掀起外交風波。資深媒體人矢板明夫披露，日本維新會的新科參議院議員石平在參議院外交防衛委員會的第一次質詢，便直接把矛頭對準薛劍，要求日本外相茂木敏充考慮將其列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。

矢板明夫在臉書發文寫道，石平明確表態，認為高市首相涉及台灣的談話十分合理、必要，也對避免台海衝突有嚇阻效果，因此他「全力支持」。他同時還讚賞日本政府拒絕撤回首相發言，認為這種態度值得「高度評價」並「深表敬意」。對於薛劍的惡意貼文，石平毫不客氣，直指那是對日本首相的殺人暗示，完全不可原諒。

矢板明夫接著提到：「然而，日本政府目前僅向中方提出抗議，要求『適當應對』。對此，石平直言，以他多年對中國的觀察，中方幾乎不可能做出所謂「適當的回應」。因此，他明確建議日本政府採取更有力的手段，把薛劍列為『不受歡迎人物』並驅逐出境。他當面詢問茂木外相，日本是否願意聽從國民的聲音，採取真正有效的行動。」

矢板明夫指出：「茂木外相承認薛劍的發言『極其不適當』，並表示外務省已提出嚴正抗議，但他只承諾會持續要求中方改善，並沒有正面回應是否會採取更激烈的措施。石平追問：如果中國根本不採取任何處置，日本難道只能不斷『要求』下去嗎？茂木則以『不能提前暴露外交底牌』回應。」

矢板明夫續指：「石平對這樣的回答顯然不滿意，但他依然強調，日本必須捍衛自身尊嚴，也必須為日中關係的真實穩定奠定基礎，因此政府必須採取更強硬、更果斷的措施。他過去也曾痛批薛劍是『野蠻國家的黑道外交官』，認為日本根本不可能與這樣的國家建立什麼『戰略互惠關係』。」

矢板明夫介紹，石平1962年出生於中國四川，北京大學畢業後到日本留學，2007年取得日本國籍，是日本著名的政治評論家。今年夏天首次當選參議院議員。他因過去的政治立場與言行已被中國政府列為制裁對象，甚至被官方媒體辱稱為「大漢奸」。他犀利的質詢再度展現毫不退縮的態度。既捍衛日本主權也毫不畏懼批評中國，也顯示他對台灣的友好與堅定立場。

