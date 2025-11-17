薛劍嗆「斬首」 矢板明夫曝高市政權陷兩難

▲中國駐大阪總領事薛劍，近期在網路上的激進言論，引發日本社會輿論譁然。（圖／翻攝自中國駐大阪總領事館）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台上揚言「斬首」，引爆日本社會不滿，更將日中關係推向緊張。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫（IPST）執行長矢板明夫表示，若換作普通人早已被警方帶走，但薛劍具有外交豁免權，日本能做的僅剩驅逐出境，不過驅逐與否都有一定風險，高市政權必須做出全盤權衡考量。

矢板明夫在臉書上發文提到，薛劍近日在社群平台X（舊稱推特）上發表「要將日本首相砍頭」的暴力侮辱性言論，已經在日本社會引起公憤。他指出，如果換做是普通人，薛劍或許早已因「殺人預告」、「恐嚇」等罪名被警方帶走，但他有外交豁免權，日本能做的只剩「驅逐出境」。「偏偏這一步，是外交上最沉重、最具破壞性的手段，很難輕易做出決斷。」

矢板明夫表示，日本在歷史上僅動用四次「不受歡迎人物」（Persona Non Grata）通告。對象包括參與金大中綁架案的韓國外交官、參與刑事犯罪的非洲某國外交官，還有日俄外交官互逐等，因此薛劍是否會成為第五個案例，也備受關注。

矢板明夫分析，日本政府擔心的是，一旦驅逐薛劍，中國國內輿論極可能把他捧成「抗日英雄」。以中國當前民族主義高漲的氛圍來看，他回國後被推上神壇、繼續煽動仇日，並非不可能的情節，而這正是日本最不願看到的局面。此外，中國政府也可能採取對等報復，驅逐日本外交官、操弄反日情緒，從而使在中國生活與工作的日本人、留學生承受更大風險。

但若不驅逐，日本國內民意已經沸騰。矢板明夫指出，尤其是以保守派為基盤的高市政權，更不願承擔被批評「對中國軟弱」的壓力。這使得政府在兩難之間難以輕易做出決定。

矢板明夫提到，還有一個辦法是，「讓薛劍留在日本，把燙手的山芋交還給中國。」他指出，「一個被日本社會討厭、無人願見的外交官，還能開展什麼外事工作？各界活動應不會再邀請他，他無法發揮影響力，反而會被軟封印，成為自己戰狼姿態的囚徒。某種程度上，這甚至比驅逐能更有效地削弱他。」

最後，矢板明夫強調，驅逐與否，各有巨大風險。高市政權眼前的問題並不是「該不該驅逐」這麼簡單，而是牽動國內輿情、對中關係、在外邦人安全、日本國家利益之間做出全盤的權衡考量。

