薛劍嗆「斬首」高市早苗！吳志中曝歐洲反應
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗的「台灣有事，就是日本有事」論，引起中國反彈，中國駐日本大阪總領事薛劍更嗆要親自斬首，不僅讓中日關係更緊張，消息也震驚國際！才剛出訪歐洲回國的外交部次長吳志中透露，普遍都認為這非常點不妥，甚至有人認為應該要立即召回。
吳志中強調，降低衝突很重要，以台灣來說，「我們在國際上的朋友越多越好」，這樣能嚇阻戰爭的爆發。朋友多最重要的是要嚇阻戰爭的爆發，大家各方面的合作也很關鍵，這就是自己剛從歐洲回來的主要感想。
面對薛劍的言論，吳志中表示，這趟去了歐洲的比利時、法國、德國等，普遍認為薛劍在日本的言詞上非常不妥，但歐洲方面確實並未提及動武。「我常講就是說，要是戰爭衝突爆發，那一切都太晚了，所以最重要是嚇阻」，嚇阻工作涵蓋各方面的合作機制。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高市早苗拒收回「台灣有事論」 國安局：日中矛盾短期難調和
對比高市早苗！黃國昌反讓台灣「喘不過氣」 他評：兩極端政治
高市早苗台灣有事惹議！俄國幫腔「台灣屬中國內政」外交部：霸凌
其他人也在看
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 17 小時前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 4 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 22 小時前
中日因「台灣有事」爆外交危機！三國領袖會談卡關 延燒至聯合國
根據《47NEWS》、《路透社》報導，日本身為2025年日中韓首腦會議議長國，原規劃於2026年1月在日本舉行峰會，但多名外交人士透露，中國已正式拒絕參與。北京認為高市的國會答辯挑釁中國核心利益，態度轉趨強硬。在爭端升高後，中國除呼籲民眾暫緩赴日，並停止日本水產品輸入手...CTWANT ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 1 天前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 15 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
核食即起解禁！ 藍委：政治算計 食藥署：有科學實證
台北市 / 綜合報導 中日關係緊張，中國宣布停止進口日本水產品，不過，剛好我衛福部食藥署昨(21)日緊接著公告了福島五縣核食管制全面解禁，未來都將比照一般食品查驗，國民黨立委李彥秀質疑時機點敏感，有政治算計。但食藥署強調，自2011年起，我國對日本食品輻射邊境檢驗超過27萬批次，不合格率為零，規範調整是基於科學實證，無關政治。總統賴清德(11.20)說：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」對著鏡頭秀出日式午餐，有來自北海道的干貝和鹿兒島的鰤魚，總統賴清德以行動，表達在中日關係緊張情勢之下，台灣對日本的支持，不過就在隔天昨(21)日，衛福部食藥署也緊接著公告，福島等五縣的核食管制全面解禁，福島核電廠。回顧2011年日本311大地震，導致福島第一核電廠發生核災事故，我國因此緊急公告，暫停進口受輻射污染風險地區食品，2022年，衛福部先逐步調整輸入規範採「風險產品管制」，包含5縣市指定產品禁止進口，11縣市部分高風險的開放品項則須檢附雙證，如今災後14年。食藥署依科學數據，認定我國對日本食品之風險評估的，額外輻射暴露風險為「可忽略」，且預告期間並未接獲反對意見，因此這些規定如今也將全數取消，調整為與其他國家進口食品管理一致標準，但新規一出也引發藍營立委質疑，立委(國)李彥秀說：「在敏感時機，開放福島的食品全面解禁，以政治算計凌駕民眾權益。」以政治算計凌駕民眾權益，衛福部食藥署署長姜至剛說：「依據科學的數據的分析，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險，是可忽略的。」 依據科學的數據的分析 ，我國目前對日本食品的風險評估，額外輻射暴露的風險是可忽略的，食藥署拿數據澄清。從2011年起我國對日本食品輻射，邊境檢測超過27萬次，針對福島等五縣2022年起也達到2萬4千多次，檢測結果全數合格，立委(民)陳培瑜說：「全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。」全世界大部分的國家，都已經對日本的食品採取正常開放。實際上除了中港澳以及南韓，仍然對日本食品維持「全面禁止」，俄羅斯則是採取特定管制措施，其他國家包含美國加拿大英國等49國，早在2023年以前就解除日本食品限制，回歸常態管理，食藥署強調未來也會持續把關，來自日本及各國進口食品的輻射抽驗，保障國人「吃」的安全。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 7 小時前
藍綠紅對話之必須
鄭麗文日前在《中國時報》訪問中說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這席務實的敘述，跨出了長期以來國民黨的思維窠臼，清醒地指出兩岸和平需要多方面的條件配合。中共近年對於統一已有自己的戰略進程，國民黨在台灣的代表性逐漸降低，由此國共之間的合作難盡其功，猶需考量民進黨與美日等關鍵因素。中時新聞網 ・ 1 天前
旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺:25年青春都獻給鄉親
南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，在旗山舉辦盛大造勢活動。（圖／民視新聞）主持人：「林岱樺，林岱樺凍蒜。」民進黨立委林岱樺，俏皮活潑跳舞進場，有意角逐2026高雄市長的她，在旗山舉辦盛大造勢活動，現場湧入超過兩萬人力挺。民進黨立委林岱樺：「岱樺的認真打拼，是25年所有的青春，所有的力氣，都獻給我們鄉親。」林岱樺上台宣講透露，她所有的青春都奉獻給高雄，但過去這段時間，她被攻擊抹黑、被檢調追殺，讓她感到非常委屈。民進黨立委林岱樺：「因為我的民調衝到第一名，所以過去這段時間，清清白白的岱樺，讓人攻擊讓人抹黑，讓檢調來追殺，用了整整八個月的時間，用盡各種手段，要讓岱樺斷手斷腳，還用起訴書，不存在的曖昧簡訊來糟蹋我，高雄地檢署還要對岱樺下封口令。」有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，在旗山舉辦盛大造勢活動。（圖／民視新聞）而這次的造勢地點，選在旗山，向來都是同黨對手，邱議瑩的大本營，林岱樺上次在岡山造勢，這次選在旗美，開頭三場就直攻高雄三山，也被認為佈局意味濃厚。民進黨立委林岱樺：「困苦的時候我就從哪裡開始，那三山當中，第一個我選在岡山，就是在台美關稅當中，整個扣件業，民進黨立委林岱樺，金屬相關產業的重災區，大旗美地區，更是我們這幾次風災區，所以這也是在大旗美地區，我希望他好山好水。」林岱樺端出政策牛肉，把握初選前衝刺的黃金時光，要爭取更多選民支持。原文出處：旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺：25年青春都獻給鄉親 更多民視新聞報導賴瑞隆推首支形象廣告 邱議瑩:兄弟登山一起努力民進黨立委挺日相高市 邱議瑩與許智傑同台相挺林岱樺倡議高雄護國產業 與日本交流協會討論台日關係民視影音 ・ 1 天前