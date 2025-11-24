薛劍嗆「斬首」高市早苗！吳志中曝歐洲反應

▲中國駐日本大阪總領事薛劍嗆，要斬首日本首相高市早苗，出訪歐洲回台的外交部次長吳志中透露，普遍認為這樣的行為非常的不妥。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗的「台灣有事，就是日本有事」論，引起中國反彈，中國駐日本大阪總領事薛劍更嗆要親自斬首，不僅讓中日關係更緊張，消息也震驚國際！才剛出訪歐洲回國的外交部次長吳志中透露，普遍都認為這非常點不妥，甚至有人認為應該要立即召回。

吳志中強調，降低衝突很重要，以台灣來說，「我們在國際上的朋友越多越好」，這樣能嚇阻戰爭的爆發。朋友多最重要的是要嚇阻戰爭的爆發，大家各方面的合作也很關鍵，這就是自己剛從歐洲回來的主要感想。

面對薛劍的言論，吳志中表示，這趟去了歐洲的比利時、法國、德國等，普遍認為薛劍在日本的言詞上非常不妥，但歐洲方面確實並未提及動武。「我常講就是說，要是戰爭衝突爆發，那一切都太晚了，所以最重要是嚇阻」，嚇阻工作涵蓋各方面的合作機制。

