薛劍嗆「斬首」高市 自民黨籲政府採強硬行動、考慮驅逐出境

記者蒲世芸／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會談到「台灣有事」議題，引發中國外交官不滿。中國駐大阪總領事薛劍隨後在社群平台X發文嗆聲：「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，疑暗指高市本人，言辭被形容為帶有威脅意味。日方對此表示強烈不滿，執政黨自民黨還考慮將薛劍列為不受歡迎人物，將他驅逐出境。

中國外交官對於高市的「斬首說」，引發日方不滿。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

薛劍這篇貼文雖已遭刪除，但輿論譁然，日本朝野一致痛批「極度失禮」。共同社報導，公明黨黨魁齊藤鐵夫在國會受訪時直言，「此舉有失外交體統，甚至可以被理解為恫嚇」，並透露已向中國駐日大使館表達嚴正關切；立憲民主黨幹事長安住淳也批評說：「日本國民感到非常不愉快，這對日中關係毫無益處。」

廣告 廣告

面對爭議延燒，日本執政黨自民黨外交部會與外交調查會11日舉行聯席會議，通過決議要求政府對此「採取堅決行動」。決議中明確指出，若北京方面不積極處理，應考慮將薛劍列為「不受歡迎人物」，甚至採取驅逐出境等措施。

自民黨外交部會長高木啓，與內閣官房副長官尾崎正直會後皆強調，政府「嚴正看待此事」，並將密切關注中國後續反應。

根據《維也納外交關係公約》，被宣告為「不受歡迎人物」的外交官，派遣國必須將其召回或終止其任務。若日方向中方正式通報此決定，薛劍可能被迫離開日本。

事件起因於高市早苗7日在眾議院預算委員會上答詢時指出，若「台灣有事」發生突發狀況、且伴隨武力行動，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這番言論被認為是在強調日本對區域安全的警覺，也被視為挺台的明確立場。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

倖存者揭熊攻擊瞬間！開門和熊四目相交 下秒血盆大口就在耳邊

COP30爆衝突！抗議者闖會場與維安人員扭打 不滿土地被當商品、遭破壞

內有影片／比101還高！通車不到一年 中國四川紅旗大橋坍塌

敢與中共當局針鋒相對！學者：台灣應該要中國戰狼薛劍出來道歉

