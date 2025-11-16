薛劍失言掀外交震盪 矢板明夫：日本面臨最艱難抉擇
中國駐大阪總領事薛劍日前在 X 平台上發表「要將日本首相砍頭」的暴力侮辱性言論，引爆日本社會強烈不滿。日本資深媒體人矢板明夫在臉書撰文指出，若換作一般民眾，恐怕早已因「殺人預告」或「恐嚇」遭到警方逮捕，但薛劍具有外交豁免權，日本能做的僅剩驅逐出境。然而這一步，被視為外交上最沉重也最具破壞性的手段，日本歷史上僅動用過四次，如今是否將出現第五例，引發外界關注。
矢板明夫在文中提到，日本政府最擔心的是，一旦驅逐薛劍，中國國內輿論極可能把他捧成「抗日英雄」。以中國當前民族主義高漲的氛圍來看，他回國後被推上神壇、繼續煽動仇日，並非不可能的情節。此外，中國政府也可能採取對等報復，驅逐日本外交官、操弄反日情緒，從而使在中國生活與工作的日本人、留學生承受更大風險。
但若不驅逐，日本國內輿情已沸騰，矢板指出，尤其是以保守派為基盤的高市政權，更不願承擔被批評「對中國軟弱」的壓力。這使得政府在兩難之間難以輕易做出決定。
矢板明夫也提到另一種聲音：讓薛劍留在日本，反而能讓他在日本社會完全失去活動空間。各界活動不會再邀請他，他也難以開展外事工作，最終成為被軟封印的角色，「某種程度上，這甚至比驅逐更有效地削弱他」。
他強調，驅逐與否，各有巨大風險。眼前的問題並不是「該不該驅逐」這麼簡單，而是牽動國內民意、對中關係、在外邦人安全與日本國家利益的全盤考量。
