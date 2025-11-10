薛劍威脅高市早苗言論挨轟！王定宇：台日友好對抗中國土八路霸凌

記者李鴻典／台北報導

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，挨批發言不適當。對此，民進黨立委王定宇說，台日友好對抗的威脅，不就是中國這種土八路式的霸凌嗎！中國這種魯莽的發言，反而成了強化區域民主國家合作的重要推力！

日本首相高市早苗表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成存亡危機事態，日本能行使集體自衛權。（圖／翻攝自X平台@takaichi_sanae）

高市早苗上任後，多次分享與台灣的友好互動，並一再重申「台灣有事就是日本有事」，甚至直言台灣若遭侵略，日本也將陷入存亡危機，自衛隊就能行使集體自衛權，也就是動用武力，讓北京極為不滿。中國駐大阪總領事薛劍嗆，如果日本敢插手台海的事，中方將毫不猶豫「斬斷你們骯髒的脖子」，引發撻伐。日本資深媒體人矢板明夫指出，日本民眾的反應異常強烈。

網路上充斥著憤怒的聲音：「這不是個人意見，而是中國政府的真實想法」、「外交官揚言砍下日本首相的頭，這已是對主權國家宣戰了！」「這個人在日本已經構成了對日本安全的威脅了」、「無論政治立場如何，都絕不能容許這樣的言辭。」許多人強烈要求中國政府正式道歉，並呼籲日本政府採取嚴正對應。

他提到，事實上，薛劍並非首次因言行失當引發爭議。他過去曾在日本國會議員選舉前，公開呼籲選民支持親中的小政黨「令和新選組」，被批評為干涉日本內政；亦多次在自媒體上對日本政要發表侮辱性言論。還公開警告國會議員松原仁、和田有一朗等議員不得和台灣往來。如此反覆挑釁的行為，顯示這位外交官並未理解身為國家的代表，在駐在國應守的分寸與禮節。

王定宇則表示，流氓派出來的卒仔通常就是「青仔叢」，國際麻煩製造者派出的外交人員當然會製造國際麻煩！中國正式派任日本的外交官，竟然公開恐嚇日本首相「斬斷你們骯髒的脖子」！台日友好對抗的威脅，不就是中國這種土八路式的霸凌嗎！中國這種魯莽的發言，反而成了強化區域民主國家合作的重要推力！

