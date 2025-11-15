薛劍還有驚人言論？矢板明夫爆「曾嗆要斬首美國防部長」

大陸駐大阪總領事薛劍，對日本首相高市早苗「台灣有事」言論所回應的發文，引發日本政壇朝野齊聲譴責，日本可能會將薛劍列為「不受歡迎人物」。

中國大陸駐大阪總領事薛劍因放話要「斬首」日本首相高市早苗，引發前所未見的外交風暴。近日更傳出，他過去針對美國國防部長赫格塞斯也曾語出驚人，嗆聲要「砍掉他的頭」。日本時事評論者矢板明夫透露，有日本網友將這段舊影片寄給赫格塞斯本人，對方得知後情緒相當不悅，讓事件延燒至美國，引發跨國關注。

矢板明夫指出，這次日本輿論的反應與以往明顯不同，過去媒體常強調「應理解中國的立場」，如今幾乎不再出現，因為薛劍的言行已超越一般外交失言範疇，讓人難以幫忙辯解。有網友挖出的赫格塞斯事件，更讓日本民眾震驚中國大陸外交官的激烈言行。社會輿論普遍轉向追問「中國為何替這名頻頻談論『砍頭』的總領事護航？」、「為何沒有道歉？」甚至有人直言，假設一國能容忍外交官公開使用暴力語彙，與其交往的安全性也是令人擔憂。

對於事件持續升溫，中日兩國近日已先後召見對方大使，日本抗議薛劍失格言論，中國大陸則批評日本「介入台海問題」。矢板明夫形容，雙方立場猶如兩條平行線：北京著重主權與核心利益，東京則強調外交禮節與基本界線。