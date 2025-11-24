薛劍「斬首日相」言論燒進歐洲！吳志中：多國認為「非常不妥」
日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，日中關係持續緊張。外交部政務次長吳志中近日自歐洲返台，他今（24）日前往立法院報告備詢前受訪表示，這段期間與多國政府及官員交流時，關注的焦點是中國外交官薛劍「斬首日相」相關言詞，普遍認為「非常不妥」，有人甚至認為應「立即召回」。
吳志中說，近期前往布魯塞爾、法國、德國等國訪問時，與各國人士交換意見，「大家關注的重點落在中國外交官（薛劍）針對日本的言詞，認為相關言詞『非常不妥』，甚至有人說應『立即召回』。」他表示，「降低衝突」是非常重要的一環，以台灣的立場來看，「在國際上朋友越多越好」，而這次在歐洲的行程中確實感受到「我們在歐洲的朋友也越來越多」，包括參與柏林安全會議時也有相同感受。
吳志中強調，「朋友」變多最重要的意義在於「嚇阻」，「要是戰爭衝突爆發，那一切都太晚了」，因此嚇阻必須透過各方面的合作來完成，這也是他此行在歐洲的主要感想。
至於日本防衛大臣小泉進次郎昨（23）日前往近鄰台灣的沖繩與那國島視察陸上自衛隊一事，吳志中認為，各國在國家安全上的作為均基於自身判斷，台灣不宜評論他國的具體措施。他強調，台灣的方向很清楚，就是在增加與日本、美國及歐洲等國互動的同時，維持兩岸關係穩定，一同捍衛區域和平，「這是目前外交部最重要的一個責任」。
