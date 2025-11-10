薛劍「斬首」言論引爆日本輿論炸鍋！矢板明夫：曾有議員呼籲將他驅逐出境

中國駐大阪總領事薛劍。翻攝中國駐大阪總領事館



中國駐大阪總領事薛劍8日在社群平台X轉貼日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢新聞，語出驚人發表「斬首」言論，引發日本輿論不滿，他隨後雖然刪文，但仍堅稱「台灣問題與日本無關，應由中國人自行解決」。對此，日本資深媒體人矢板明夫回憶他在20年前就認識薛劍，當時還覺得「他是可以溝通的正常人」，沒想到如今已「戰狼附體」，甚至有日本議員曾呼籲當局應將他驅逐出境。

矢板明夫9日晚間在臉書發文表示，薛劍8日晚在社群平台X上發表恐嚇性言論，引發日本國內輿論譁然，起因是高市早苗首相在國會答辯時表示：「若台灣發生事態，可能構成日本的『存立危機事態』，依憲法可行使武力以保衛國家。」

矢板明夫認為，這番言論表達了日本政府對台海局勢的憂慮與防衛決心，屬於合理的安全政策討論。然而，薛劍卻在自媒體上以極端粗暴的語句回應：「主動衝過來的，那顆骯髒的頭顱，除了毫不猶豫地砍下它別無選擇。做好覺悟了嗎？」矢板明夫質疑，這種恐嚇式發言，出自一位現任總領事之口，完全沒有一點外交官應有的理性與克制，也嚴重損害了中國的國際形象。

矢板明夫並指出，日本民眾的反應異常強烈，網路上充斥著憤怒的聲音：「這不是個人意見，而是中國政府的真實想法」、「外交官揚言砍下日本首相的頭，這已是對主權國家宣戰了！」「這個人在日本已經構成了對日本安全的威脅了」、「無論政治立場如何，都絕不能容許這樣的言辭。」許多人強烈要求中國政府正式道歉，並呼籲日本政府採取嚴正對應。

矢板明夫直言，事實上，薛劍並非首次因言行失當引發爭議。他過去曾在日本國會議員選舉前，公開呼籲選民支持親中的小政黨「令和新選組」，被批評為干涉日本內政；亦多次在自媒體上對日本政要發表侮辱性言論。還公開警告國會議員松原仁、和田有一朗等議員不得和台灣往來，「如此反覆挑釁的行為，顯示這位外交官並未理解身為國家的代表，在駐在國應守的分寸與禮節。」

矢板明夫說，他在將近20年前就認識薛劍，當時自己是日本產經新聞駐北京的記者，薛劍是中國外交部亞洲司日本處長，交談時還覺得他是可以溝通的正常人。沒想到薛劍到大阪赴任不久，有一天突然在自媒體上指名道姓批評矢板在台灣發表的言論，說他是「忘恩負義的白眼狼」，明顯那個時候他已經「戰狼附體」了。

矢板明夫強調，他在松下政經塾的學長，眾議院議員松原仁曾經主張「薛劍應被視為不受歡迎人物，並驅逐出境」，他喊話希望這一次高市首相能夠硬起來，不要讓這樣的人繼續在日本囂張下去。

