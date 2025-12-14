薛智偉曝「坣娜生前鼓勵他找新對象」 被傳280億身家他這樣回

薛智偉今為坣娜舉辦追思會。（猶台文化交流協會提供）

藝人坣娜今年10月因肺腺癌辭世，享年59歲。她的猶太丈夫薛智偉今（14日）在猶太社區中心為她舉辦追思會。薛智偉說，在坣娜離世前的最後一分鐘，可以握著她的手道別、陪著她，「真的是我的榮幸」。薛智偉歷經2任妻子病逝，被問到未來是否還可能「三婚」？仍在喪妻之痛的他坦言，其實坣娜生前也曾鼓勵他再找新對象，他認為男人不應該孤單，若沒有女人的智慧，自己的智慧是不足的，不排斥再次步入婚姻。

二度承受喪妻之痛 薛智偉仍感謝坣娜陪伴：我的榮幸

坣娜2017年和美籍猶太裔丈夫薛智偉（Jeffery Schwartz）結婚，這是薛的第二段婚姻，他的前一任妻子吳育美在2013年因病離世，怎料和坣娜僅結婚8年，又再度承受喪妻之痛。薛智偉今在自己和坣娜創立的猶太社區中心，為坣娜舉辦「IN LOVING MEMORY」追思會，送別坣娜。

薛智偉回憶起坣娜抗癌期間，她在最後病情惡化時已經失聲、失明，但他很榮幸可以握著她的手、陪著她走到生命的最後一分鐘。坣娜本來想低調、不想打擾親人和媒體，但他認為，自己不可能永遠瞞著這件事，他需要做這件事來追思坣娜，「她陪伴我10年，這是我榮幸福氣，是我不知道做多少好事，才有這個這麼好的過程。」

擁280億身家？ 薛智偉低調回應

先前2人結婚時，外界曾以身家280億富商來形容薛智偉，薛智偉今被問到這件事時低調表示，他不會這樣說自己的身價，錢是上帝的，上帝留給他去做好事，有進有出才是好事，媒體要寫他是10萬或是280億，他都感謝。

可能三度結婚？ 他曝坣娜生前態度

2度承受喪妻之痛，已逾70歲的薛智偉感情動態也受到關注，是否可能三婚？薛智偉說，他現在還在極度的悲痛當中，需要時間來沉澱。不過他也透露，其實坣娜離世前曾鼓勵過他再找其他對象，可以考慮誰誰誰，他也認為男人是不應該孤單的，需要女人的智慧，自己的智慧是不足的，還說自己不是要當和尚，未來沒有什麼事情是不可能的。

