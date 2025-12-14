薛智偉：「最後1年不能說話、眼睛看不見」 他願將坣娜的大愛延續，好友苗蔚蘭有感

記者倪有純攝

薛智偉分享坣娜生病最後一年無法說話、也看不見。（圖／翻攝自薛智偉坣娜猶台文化交流協會）

苗蔚蘭/記者倪有純攝

罹患肺腺癌病逝，追思會今（14日）於 JCC 舉行，她身家逾280億的富商老公薛智偉以光明節點燭延續跨文化精神舉辦了一場名為《IN LOVING MEMORY》的追思會。

坣娜的好友苗蔚蘭說，薛先生選在今天猶太教光明節，舉辦堂娜的追思會，並點起九盞燭光，是有其意涵！

光明節的意義為，分享光芒，為有需要的人貢獻，把這份光亮傳到世界更遠的地方。這正是坣娜一生最後所做的事！

薛智偉會後受訪時表示，坣娜生前最後一年很辛苦，「最後聲音也沒有，話也說不出來，眼睛也看不見。」但還一直強調、不要辦追思會、告別式，就怕麻煩親友，直到昨晚他仍相當苦腦。

藝人苗蔚蘭表示坣娜曾當年與薛智偉結婚一事，徵詢她的意見，顯見交情匪淺。坣娜在2017 年5月30日Line她，她錯失了後來的聯繫，所以儘管苗蔚蘭平時幾乎很少出席追思會，今天特別來跟她解釋。 新加坡影帝苗天的女兒苗蔚蘭，表示他很理解薛先生的心情，因為當年爸爸80多去世，爸爸的朋友都年紀大了「不想麻煩老朋友出門，就是希望不要公祭、追思」。

但是那年剛好蔡明亮導演，在國際影展「你那邊幾點」得獎，記者就打電話給蔡明亮的搭檔苗天談得獎這件事，苗蔚蘭只好回說「爸爸剛過世」。

第二天他家門口就堵了好多記者、一直打電話、按門鈴，叫她下樓來講話，不然他們就要一直守在那裡。

苗蔚蘭連續照顧爸爸4個月，每天24小時，當時爸爸在家喘不過氣、送醫院，醫生當時是說，喉嚨腫大、要檢查、沒有講要插管，但一插管就拔不下來了，因為後來發現是淋巴癌第四期，北醫的費用很高，因此送榮總費用少一點，一共住院4個月，事後反思，覺得爸爸是淋巴第四期化療、電療都是白做的，只是讓他最後一程，走的更辛苦。

爸爸去世後，第1次面對記者這麼緊盯，苗蔚蘭六神無主，因蔡明亮籌備乾爹的後事和北中南辦影片回顧展等，全部扛下來張羅，才使苗蔚蘭不那麼緊張。

「坣娜就不想打擾朋友、不想打擾媒體，什麼都不要做。」但薛智偉一直跟她說：「你也許你不需要，但我需要，我可以在你走的時候不要告訴別人，但不可能永遠不說，我會爆炸。」苗蔚蘭表示，她很能解薛先生的感受。

苗蔚蘭分享2人曾拍攝公視《風華大歌廳》時幾乎天天相處，坣娜沉潛多年後再出來拍戲，依然十分用功、認真，兩人也因此成為好朋友。也因此決定要親自來送她最後一程。

坣娜是一位凡間的天使，也是慈善家！除了常舉辦參與各項公益活動外，在2021年12月確診肺腺癌四期，2022年一月她卻馬上為癌友舉辦了免費的瑜珈公益課程。在被醫生宣告剩8-12個月的時間，她不是拿來享受最後的人生，而是燃燒奉獻自己，做出更多對社會的貢獻！

薛智偉的親友也都來參加參加追思會，藝人朋友除寇世勳、苗蔚蘭外，尚有歐陽龍、林淑容、潘越雲、周思潔、王宥忻、包翠英足見她人脈之廣。此外台大校長管中閔都現身致哀，外交部長林佳龍、蕭美琴、王偉忠、陳美鳳、張小燕都送上花籃致意。