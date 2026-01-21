薛楷莉涉詐前男友420萬！帶母出庭突曬「借據」 怒嗆檢方：可以欺負單親媽媽嗎？

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

曾因「削凱子事件」轟動全台、後轉行赴美擔任護理師的前主播薛楷莉，被控於2022年間，涉嫌向當時的邱姓男友誆稱可協助處理投資糾紛，騙取420萬元現金，遭台北地檢署依詐欺取財罪起訴，並因金流去向另涉洗錢罪嫌追加起訴。台北地院今（21）日開庭，原本預定辯論終結，薛楷莉卻臨時帶著80多歲母親現身法庭，並提出「借據」主張鉅款來自母親，遭檢方開酸「假的就不用拿出來了，不然多一條罪喔」，薛楷莉則反擊「我代表清白在講話，你可以欺負單親媽媽是嗎？」檢辯激烈交鋒，場面一度失控。

前主播薛楷莉又捲入削凱子爭議，遭北檢依詐欺取財罪起訴，今（21）日開庭她找來母親出面，供稱雙方有借據。（圖／取自薛楷莉臉書）

今日開庭一開始，薛楷莉即全盤否認詐欺與洗錢指控。檢方舉證，本案發生期間，薛楷莉曾在幼女帳戶存入2筆共494萬餘元現金，金額和邱男被騙金額相當，薛楷莉今日庭訊表示，這2筆錢是媽媽借她的，因薛母2022年4月心臟手術前擔心會有不測，將多年積蓄的500萬元私房錢，拆成400萬元與100萬元匯給她，並與她簽署借據。薛楷莉稱，自己僅動用其中約5萬餘元為女兒添購電腦、文具，其餘款項全數存入女兒帳戶，與邱男無關。

薛楷莉在庭上轉身望向旁聽席，高聲要求母親出示「借據」作證，公訴檢察官當場冷笑回應：「假的就不用拿出來了，不然多一條罪喔！」此話一出，薛楷莉立刻反嗆檢察官「請注意你的言行」，雙方你來我往，檢察官回嗆「我是代表正義在說話」，薛楷莉不甘示弱直言「我代表清白在說話，你可以欺負單親媽媽是嗎？」

庭內火藥味濃厚，承審法官立即制止雙方爭執，不過，法官也對薛楷莉的說法提出質疑，當庭追問其母親500萬元現金的來源，以及是否真以現金方式保存。對此，薛楷莉表示，母親過去在美國經商，賺了不少錢，近年陸續將錢匯回台灣，「我媽是有錢的！」頻頻點頭強調母親有大筆現金，但不知是從哪些帳戶領出。

針對今日突然提出借據抗辯，法官質疑，去年10月即已告知檢辯雙方，若需聲請調查新證據，最遲須於12月24日前提出，檢方早已補充完畢，質疑薛楷莉為何直到今日才提出關鍵證據，且未事先列入書狀。對此，薛楷莉辯護律師解釋，薛女與母親行程繁忙，所以沒請薛女提供借據，因此也沒提出書狀。

不過，邱男方面對此說法提出強烈質疑，邱男委任律師指出，薛楷莉自稱「借據」是在2025年2月才補簽，時間點與案發期間已有落差，可能屬「幽靈抗辯」。律師也指出，若法院後續函調薛母的醫療紀錄、出入境紀錄或銀行資料，與薛楷莉說法不符，薛母未來出庭作證恐面臨偽證風險。

最終，法官未同意薛母當庭作證，要求薛楷莉須提供母親的姓名、年籍資料與所有銀行帳戶，供法院調取比對，釐清資金來源後，再決定是否傳喚薛母出庭作證。全案訂於今年3月18日下午2時30分續行審理，屆時也將再次傳喚邱男作證。

庭訊結束後，據《ETtoday新聞雲》報導，薛楷莉母親接受媒體訪問，直言「邱先生太可惡了！」她此行專程返台，就是為了替女兒證明清白，並稱自己過去做生意確實存了一些錢，只是因長居美國、返台不久，才未能及早提出借據證明，下次開庭還得再度搭機返台，語氣中滿是無奈。

回顧案情，邱男去年10月曾出庭證稱，2022年2月與薛楷莉交往同居期間，因投資糾紛求助，薛楷莉誆稱可找天道盟盟主「鐵霸」處理，邱男交付薛420萬元後卻遲遲未見結果，才驚覺受騙。對此，薛楷莉始終否認涉案，並反控自己遭邱男設局陷害。

