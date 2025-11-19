薛瑞福建議 台可資助呂宋島美軍基地

美前國防官員薛瑞福（左）建議台灣可以協助出資在呂宋島北部建設基地。（中央社）

美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」當地時間時八日示警，大陸持續快速提升侵台能力，解放軍幾乎可以在無預警下從例行演習轉變為實際入侵。委員會副主席、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福建議，台灣可以協助出資在呂宋島北部建設基地。

美國會跨黨派「美中經濟暨安全檢討委員會」提交逾七百頁的年度報告指出，解放軍在台灣周邊日益強化的軍事活動，並投入為兩棲攻擊任務設計的新型平台，使解放軍幾乎可以在毫無任何預警的情況下，從例行演訓轉向真正的封鎖或入侵行動。

報告指出，北京在對外英文宣傳與對內中文宣傳上，關於台灣的論述出現分歧；這種差異顯示北京可能正在採取初步措施，讓民眾做好應對戰爭的準備。

根據報告，大陸對國際受眾的聲明淡化入侵的可能性，但其國內宣傳卻聲稱台灣的「挑釁」，可能在不久將來構成採取軍事行動的理由。

報告指出，雖然目前沒有跡象顯示大陸正計劃立即入侵，而且北京仍希望在不開戰的情況下迫使台灣投降；但美國及其盟友與夥伴已不能再假設台海危機的可能性不高，或認為自己擁有充足的時間為此做準備。

對於台灣加入環太平洋演習的可能性。薛瑞福說，「我更希望看到美台開展更多雙邊訓練和演習，內容應更側重因應台灣面臨的各種軍事挑戰，甚至可以開展三邊或多邊演習，邀請區域內可能牽涉到台海突發情形的國家參與，例如日本、菲律賓等」。但這是他個人意見，不代表委員會正式立場。

報告也建議，國會應指示國務院與台灣合作，開啟一項「外國軍事銷售制」案，提供非武器性支援服務，以推進美國區域部署，強化美國在台灣周邊的嚇阻力。

薛瑞福指出，這項建議意在讓台灣能夠實質上為美軍在印太區域內的部隊部署作出貢獻。換句話說，台灣可以協助出資在呂宋島北部建設基地，因為這些設施與嚇阻北京、以及美國防衛台灣的能力直接相關。