薛瑞福肯定台灣編列1.25兆軍費 林佳龍：代表政府國防改革的決心

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

總統賴清德11月26日宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，而美國前國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）與薛瑞福（Randall Schriver） 在一篇投書《華盛頓郵報》（The Washington Post）的專文中，明確支持台灣政府提出的國防特別預算，並呼籲華府應更積極協助我國強化自衛能力。對此，外交部長林佳龍今（3）日回應，軍費提高、兵役延長、不對稱作戰的準備等，都是國防改革的一部分，至於特別預算的編列代表政府的決心。





拉特納與薛瑞福以「誰能保護台灣免於中國威脅？現在有了新的答案」（Who could shield Taiwan from China? A new answer is emerging.）投書《華郵》，強調台灣正展現出「前所未見的認真與專注」（Taiwan is acting with greater seriousness and focus than ever before.）；從國防特別預算、軍事改革到全社會韌性建構，都展現出台灣對自我防衛的高度承擔。台灣現在正在打造防護網（Shield），而華府應該與台灣站在一起。

今早9時，立法院外交及國防委員會邀請林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢，同時於會前短暫接受媒體聯訪。

針對薛瑞福等人的投書，林佳龍回應，台灣在國防要展現自身的決心跟能力，包括軍費提高、兵役延長，還有不對稱作戰的準備以及全社會防禦韌性，都是國防改革的一部分。

林佳龍強調，特別預算的編列一方面代表政府的決心；另一方面，全民的支持，還有進行未來更大幅度的自我防衛能力的提升，都是展現我國決心的一部分。

至於台美關稅談判是否有望在年底前揭曉，林佳龍則說，「談判進行都很順利，實質內容討論也在最後的總結，我們期待能儘快宣布」。





