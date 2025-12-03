薛瑞福肯定台灣編列1.25兆軍費 林佳龍：代表政府國防改革的決心
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
總統賴清德11月26日宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，而美國前國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner）與薛瑞福（Randall Schriver） 在一篇投書《華盛頓郵報》（The Washington Post）的專文中，明確支持台灣政府提出的國防特別預算，並呼籲華府應更積極協助我國強化自衛能力。對此，外交部長林佳龍今（3）日回應，軍費提高、兵役延長、不對稱作戰的準備等，都是國防改革的一部分，至於特別預算的編列代表政府的決心。
拉特納與薛瑞福以「誰能保護台灣免於中國威脅？現在有了新的答案」（Who could shield Taiwan from China? A new answer is emerging.）投書《華郵》，強調台灣正展現出「前所未見的認真與專注」（Taiwan is acting with greater seriousness and focus than ever before.）；從國防特別預算、軍事改革到全社會韌性建構，都展現出台灣對自我防衛的高度承擔。台灣現在正在打造防護網（Shield），而華府應該與台灣站在一起。
今早9時，立法院外交及國防委員會邀請林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢，同時於會前短暫接受媒體聯訪。
針對薛瑞福等人的投書，林佳龍回應，台灣在國防要展現自身的決心跟能力，包括軍費提高、兵役延長，還有不對稱作戰的準備以及全社會防禦韌性，都是國防改革的一部分。
林佳龍強調，特別預算的編列一方面代表政府的決心；另一方面，全民的支持，還有進行未來更大幅度的自我防衛能力的提升，都是展現我國決心的一部分。
至於台美關稅談判是否有望在年底前揭曉，林佳龍則說，「談判進行都很順利，實質內容討論也在最後的總結，我們期待能儘快宣布」。
原文出處：快新聞／薛瑞福肯定台灣編列1.25兆軍費 林佳龍：代表政府國防改革的決心
更多民視新聞報導
台灣協作聯隊集結科技、產業與外交 林佳龍：讓世界看見台灣的價值
精闢分析中日衝突！林佳龍外媒專訪：北京發難為了給「他」留面子
中國稱台無外交部長 林佳龍霸氣喊「我」：台護照走遍天下
其他人也在看
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 126
郭正亮驚爆：2026、2028將有8官員被抓 賴清德現執政危機
國民黨副主席蕭旭岑在昨天表示，賴清德政府目前僅剩抗中策略可用，所有議題都被包裝成愛台灣的表態戰。然而，前立委郭正亮驚爆，有「重要人士」透露，2026年和2028年可能會有8名官員因司法手段而被逮捕，這些人包括縣市長及立法委員；賴清德可能會有執政危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 108
藍白剛擋下國防預算「中國就實彈射擊」 林飛帆嘆危機：傷害台灣國安
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 103
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 191
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 157
台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先
政治中心／綜合報導宏都拉斯大選變天，牽動台宏外交關係，主張與台灣復交的選將幾乎篤定當選，外交部次長陳明祺表示，台宏斷交以來，自由貿易中止、養蝦業也受到衝擊，後續對於兩國關係會繼續努力，不過立委也坦言，不用過度樂觀天真，選舉政見會因局勢變化，而且我們不花錢買邦交國。宏都拉斯2023年和台灣斷交隨即與中國建交 當時引發台人強烈反彈（圖／資料畫面）宏都拉斯總統大選開票，親中執政黨選將大幅落後，幾乎確定變天，斷交兩年多的台宏邦誼會不會因此出現轉機？外交部次長陳明祺，在鏡頭前鬆口。外交部次長陳明祺：「中國用各種樣子的方式，利誘的方式來建立邦交，相對來說，我們對於友邦的協助跟合作，是建立在比較可持續的發展上，所以我們對於之後繼續，能夠開展跟宏都拉斯的關係，我們覺得是，我們會再繼續努力。」台灣和宏都拉斯斷交後宏國蝦類產業大受衝擊 有60多家公司倒閉（圖／民視新聞）坦言和宏都拉斯朝野，一直都有緊密互動，但過去兩國邦交關係，在2023年畫下句點，宏國轉頭就貼向中國握手當好朋友，如今兩年過去，數字會說話，宏都拉斯蝦類出口，從2022年9400公噸，到2024年崩跌至3000公噸，總量下降近7成，更有多達60家公司倒閉，似乎是中國承諾跳票，讓宏國想起台灣的好？在五名總統候選人中，佔居上風的前兩名候選人，包含川普力挺的阿斯夫拉及中間偏右自由黨的納斯拉亞，都喊出"和台灣恢復邦交"，反而是親中的執政黨，票數一路被輾壓，宏都拉斯看來復合意願高，但藍綠都喊話，台灣要站穩立場。立委（民）王定宇：「選舉當中所開出的政見，在選後，有些也會因為政治的局勢變化，而有所變化，我們不花錢買邦交國，但是基於友誼理念相近，可以共存共榮。」立委（國）洪孟楷：「我們也希望我們的邦誼，絕對不是建立只是在利益及金錢之上，而是真真正正認同中華民國。」宏都拉斯進行總統大選有兩名喊出與台灣復交的候選人票數遙遙領先 未來是否復交決定權將在台灣手中（圖／資料畫面）宏都拉斯遭中國畫大餅，經濟大受打擊，如今政壇變天，是否切割中國，再度和我國恢復邦交？這回最終主導權，輪到台灣。原文出處：台宏斷交後悔了？ 宏都拉斯大選親台候選人大幅領先 更多民視新聞報導宏都拉斯「斷交台灣、擁抱中國」白蝦全倒！總統候選人表態想與台復交宏都拉斯30日大選受關注 保守派和中間派擬恢復與台灣邦交宏都拉斯總統大選前夕 川普公開支持國家黨候選人民視影音 ・ 1 天前 ・ 21
藍白三人爭宜蘭縣長提名 民眾黨徵召陳琬惠盼協調最強陣容
現任宜蘭縣長林姿妙自2018年上任，明年將屆滿兩任、無法再參選。面對縣長寶座將出現空缺，藍白兩黨多位人士皆躍躍欲試，角逐地方百里侯。其中藍營方面，除了呼聲最高的立委吳宗憲外，宜蘭縣議長張聖德也已提前在地方掛上看板爭取支持；民眾黨確定徵召的陳琬惠近日亦更換形象...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 2
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37
宏都拉斯有望與台灣復交？ 川普加持親台派候選人勝出｜#鏡新聞
我國前友邦國家宏都拉斯，昨天(美11/30)舉行總統大選，而「親中議題」成為這次左右選戰的最大關鍵，甚至可能進而影響台灣。因為兩位反對黨候選人都已經表態，勝選後就要和台灣恢復邦交。稍早初步開票結果出爐：由美國總統川普加持的國家黨候選人阿斯夫拉勝出。而他也在選前喊出，要和台灣恢復邦交。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
陳琬惠參戰宜蘭縣長 吳宗憲喊祝福：藍白誰也不是誰的小弟
2026地方大選在即，民眾黨選決會昨決議將徵招宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。對此，也有意參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲今（3）日受訪表示，「國民黨、民眾黨誰也不是誰的小弟」，並強調，在野黨在相同戰場會並肩作戰，一定會好好合作。中天新聞網 ・ 17 分鐘前 ・ 發起對話
反制藍白不在籍投票！綠推「民主假」應戰 鍾佳濱一次全說了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導立法院國民黨、民眾黨團欲推動「不在籍投票」專法，而民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」因應，該案明定選舉、罷免、公投投票日當天及其前一天都應該要放假。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（1）日表示，現行的《公民投票法》與《選罷法》皆規定投票日當天為應放假日；而綠營所提出的新法案，「民主假」只是其中一個部分，其他還包含交通協助、對於身障者與長輩的必要支持，與禁止妨礙選舉公正等不當行為。今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。針對「強化民主投票促進法草案」引發朝野攻防一事進行回應。鍾佳濱指出，現行的《公民投票法》與《選罷法》皆規定，投票日當天為應放假日，因此民進黨團提出的「強化民主投票促進法草案」，目的是要讓國家在民主牆化的過程當中，讓人民可以更方便地去行使投票權。他進一步解釋，該法案包含兩個部分，第一是設法排除或針對投票的障礙提供協助，譬如在交通上面；另外，當然投票日放假與投票日前一日也為放假日，當然有助於人民去行使其公民權，但別忘了法案中也包含對年輕人、身障者、長輩去投票時的必要支持與交通協助。同時，鍾佳濱說，對於妨礙投票自主、破壞投票隱私、散播資訊影響投票的公正性的這些行為，黨團也認為必須加以規範，所謂的「民主假」只是「強化民主投票促進法草案」的一部分，其他還包含交通協助、對特定身分選民的幫忙，還有對那些妨礙選舉公正、刺探人民投票隱私等不當的投票行為的禁止。他強調，這部「強化民主投票促進法草案」，無非是讓國人在經歷種種投票過程後，把需要政府提供協助的現象予以規範，而需政府出面禁止的，也給予明確的規定。原文出處：快新聞／反制藍白不在籍投票！綠推「民主假」應戰 鍾佳濱一次全說了 更多民視新聞報導民眾黨支持率慘剩8%！本月政黨民調出爐 「這黨」好感度最高中國無故封殺濱崎步演唱會 蔣萬安：台北絕對歡迎她再來侯漢廷喊延長兵役！四叉貓揭「侯只當兵12天」 網轟：先補滿再說民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
撇清? 徐春鶯曾任北市新住民委員 蔣萬安竟一問三不知
生活中心／綜合報導台北市長蔣萬安今天出席議會總質詢，民進黨議員洪健益送上游泳圈，要蔣萬安面對政治深水區直球對決。但是蔣萬安被簡舒培問到，前北市新住民委員徐春鶯遭羈押一事，蔣萬安一問三不知，瞬間點燃議員怒火。民視 ・ 1 天前 ・ 6
北韓空軍成立80周年 金正恩偕女兒金朱愛同款皮衣出席
北韓空軍11月28日舉行成立80周年紀念活動，地點位於第二空軍師「吉永祚英雄聯隊」的葛麻機場。領導人金正恩攜女兒金朱愛出席，在士兵列隊、軍機迎接下，父女倆皆穿著黑色長款皮衣，先後踏上紅毯，金朱愛也向軍方鞠躬致意。這是金朱愛9月初隨金正恩訪問中國後，時隔3個月再次出現在媒體版面上，兩人隨後一起欣賞空軍表演，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產，並被賦予更重要的任務。金正恩沒有提及北韓空軍擁有的武器，但韓聯社從官媒照片分析，可看到外型與南韓使用的德國產遠程空對地導彈「金牛座」類似的飛彈，引發關注，南韓專家認為，顯示北韓空對地的攻擊能力正在提升。北韓近年來持續推動常規武力現代化，以追趕南韓、美國，包括引入多種無人機等。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 7
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
中國沒招了！外交秀下限 反日變自殘 2028中國「和統」好時機 中國寄望引導川普放棄台灣 ｜全球聊天室｜#鏡新聞
◎外媒持續關注台海動向。彭博社專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）就指出，中國國家主席習近平正利用華府對台支持態度不明的時機，強化統一目標的宣示。她並引用澳洲退役少將瑞恩（Mick Ryan）的分析，認為習近平可能在烏俄談判之際，趁機也向美國川普政府提出屬於北京的「台灣方案」。 ◎《華爾街日報》也指出，習近平試圖引導川普放棄台灣，換取貿易協議。路透社則分析，北京正觀望台灣反對黨風向、2028總統大選、美國是否出現具孤立主義色彩的總統接班人3項關鍵因素，來判斷「和平統一」的契機。面對外部變局，台灣內部選擇致力強化防衛，國防部已提出 1.25 兆元軍購特別預算，並與美方整合九大項軍購要價書，打造屬於自身的「台灣之盾」。 ◎美國政府與烏俄交戰雙方，正在進行新一輪和平協議的談判。國務卿盧比歐明確表示，與烏克蘭的討論很有建設性，美國會全力協助烏克蘭戰後的穩定。不過他的白宮同僚心裡打的算盤，跟他的可能不太一樣。根據華爾街日報消息，川普親信圈中，急於推動烏俄停火，真實目的是加快與俄羅斯的商業合作，未來將聯手開發北極能源，以及與馬斯克公司SpaceX有關的太空任務。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 3