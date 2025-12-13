薛祖敏上校榮退！當選花蓮縣金門同鄉會理事

花蓮縣金門同鄉會114年會員大會暨第六屆新任理監事選舉，於12月13日假花蓮市芳村餐廳舉行，由現任理事長許乃潭主持，會中首先表揚會員學業成績優秀子女頒發獎學金，並由理監事會進行會務報告、提案討論及進行第六屆理監事選舉，接續與到場來賓、會員及親屬餐敘，過程順利圓滿。

現任許乃潭理事長主持開幕儀式。（圖／翻攝畫面）

同鄉會於民國94年成立迄今已廿載，在歷任理監事努力下緊密聯繫鄉親情誼、協助解決疑難，並積極投入公益慈善救急，深獲各界肯定，本次大會經到場會員公開投票及開票，順利遴選新任理事九名、候補理事三名，新任監事三名、候補監事一名，續由新任理事會推舉薛祖敏為第六屆新任理事長，並在與會貴賓及會員鄉親見證下，與現任理事會完成印信交接儀式，薛祖敏理事長是花蓮高中、陸軍官校畢業，歷任重要軍職，以上校軍階榮退，即日起啟動服務鄉親各項事宜。

表揚學業成績優秀同學頒發獎學金。（圖／翻攝畫面）

新任理監事投開票作業。（圖／翻攝畫面）

新舊任理監事會印信交接,新任理事長薛祖敏（右5）。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣金門同鄉會第六屆新任理監事當選名單：

理事長：薛祖敏，常務理事：歐陽素緞、周芷芸，理事：董榮豐、辛明珠、鄭淑珍、楊月圓、許木嶺、蕭文昕，候補理事：陳浩國、林于新、董立德，常務監事：翁明壽，監事：陳媽榮、龔瓏瓏，候補監事：楊恭向。

