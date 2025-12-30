薛長興創辦人薛丕拱「宜蘭家中過世」！享耆壽97歲

薛長興集團創辦人薛丕拱今（30）日上午於宜蘭住處辭世，享耆壽97歲。這位帶領台灣潛水衣產業走向世界的企業家，在家人陪伴下安詳離世，消息傳出後，產業界與地方人士紛紛表達哀悼與不捨之情。

薛長興創辦人薛丕拱，12月30日上午在宜蘭家中過世，圖為薛長興總公司外觀。（圖／Googlemap）

回顧薛丕拱的一生，1930年出生的他於1968年在宜蘭創立薛長興集團，初期以雨衣產銷為主要業務。憑藉敏銳的市場洞察力，他帶領企業成功轉型，投入水類運動防寒衣領域，逐步將事業版圖拓展至國際市場，奠定了集團在全球產業中的領導地位。

如今，薛長興集團已成為全球最大的水類運動防寒衣供應商，產品涵蓋潛水衣、潛水鞋、救生衣及浮水背心等多元領域，其中潛水衣系列產品的全球市占率更高達65%。集團在4個國家設有8座生產基地，員工人數超過1萬5000人，規模龐大。

薛丕拱多年前已完成企業世代交棒，由他擔任集團總裁，兒子薛敏誠接任董事長，孫子薛恒興則出任總經理，三代同堂共同經營，展現家族企業的傳承與延續。

儘管事業有成，薛丕拱始終不忘回饋故鄉。去年11月啟用的羅東運動公園「薛長興全齡風雨樂活館」，正是由集團捐贈7730萬元興建，為地方居民提供優質的運動休閒空間，充分展現他對家鄉的深厚情感。

薛丕拱的一生從宜蘭起步，將台灣製造推向國際舞台，不僅為產業發展寫下輝煌篇章，更為地方建設留下深刻足跡，他的離世令親友與各界深感哀痛。

