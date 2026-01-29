薛香川：台企赴美恐面臨成本激增與獲利稀釋的風險

左起：吳怡玎、林建甫、林祖嘉、張顯耀、薛香川、游士儀。（國政基金會提供）

台美關稅協議15％不疊加代價是台灣科技產業承諾至少投資美國2500億美元，另提供2500億美元信用擔保。前行政院祕書長薛香川表示，美國製造業長期缺乏國際競爭力，台灣企業赴美恐面臨成本激增與獲利稀釋的風險，他呼籲政府應正視產業經營困境，透過談判維持技術領先優勢。

國政基金會舉行「關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險」，記者會。國政基金會執行長張顯耀表示，政府因應不足，產業風險增加，外移壓力加大，恐使台灣地緣戰略價值下降，進一步影響國際地位。若僅為關稅讓步，台灣可能失去「根留台灣」的基礎。

針對台積電赴美投資，薛香川直言這並非單純的商業規劃，而是迫於政治壓力的結果。他呼籲政府，力求將核心產業留在台灣，談判維持技術代差，仿效過去台積電投資南京廠時的模式，確保台灣技術的絕對領先地位。

國政基金會副執行長吳怡玎擔憂，供應鏈重構使大量的有形資金與無形的人才資產正同步加速離開台灣，當最尖端的研發力道隨產業鏈外移，台灣本土的技術優勢將面臨被掏空的風險，矽盾如果減少40％，是否還有效？

前國發會主委林祖嘉表示，投資美國5000億美元，亦即每年大約要投資1000億美元，過去台灣一年國內外投資能量大約是1600-1700億美元之間，勢必造成很大排擠，國內投資量能大幅受限，勢必造成國內投資減少、產出減少與出口減少，產業外移也會讓高科技人才外流，這些高消費人口外移必定影響國內消費力道，更令人擔心的是技術外移與產業鏈外移。

林祖嘉也指出，美國生產成本高許多，台積電前董事長張忠謀之前就說在美生產成本大概多50％，台積電與一些高毛利產業還能生存下來，但傳統產業絕對沒辦法。

