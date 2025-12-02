薩克斯風教父溫暖獻藝 台南市醫音樂之夜撫慰人心

民眾齊聚欣賞音樂饗宴 氣氛溫馨熱烈（市立醫院提供）

記者林怡孜／報導

台南市立醫院十二月一日晚間於耘非凡音樂廳舉辦一場充滿溫度的音樂分享會，邀請華語樂壇重量級薩克斯風演奏家──胡笙大師親臨演出。近二百五十位民眾齊聚一堂感受音符的溫柔力量，也為醫療院所推動的人文關懷注入深刻意義。

胡笙是許多華語歌曲的靈魂演奏者，從事音樂超過半世紀，他吹奏過《新不了情》、《淚的小雨》等經典旋律，也為張學友、江蕙、劉德華等巨星錄製過無數作品。近年因健康因素一度暫離舞台，但經過治療與復健後，他再度以熟悉的薩克斯風回到觀眾面前，每個音符都像是生命重生後的真誠禮物。

秀傳醫療體系副總裁、同時也是薩克斯風愛好者的牟聯瑞率領「台南市立醫院愛薩人樂團」揭開序幕。他分享，醫療工作壓力沉重，因此期望透過音樂的力量替同仁與民眾帶來放鬆與喜悅。能邀請胡笙南下演出，是一次極具意義的藝術交流。

胡笙大師與民眾近距離互動（市立醫院提供）

台南市立醫院院長蔡良敏也表示，自己曾因胡笙的大量演奏作品而深受感動，此次大師願意走進社區型音樂廳演出，更展現其始終如一的平實與溫暖。他說，醫院近年積極推動「人文醫療」，希望讓醫療場域不只治病，更能療癒心靈，而這場演出正是最美的實踐。

音樂會曲目精采多元，從〈What a Wonderful World〉的悠緩浪漫，到〈新不了情〉的深情綿長，再到〈愛你一萬年〉與〈王昭君〉的技巧展現，觀眾沈浸在熟悉旋律與大師細膩詮釋之中，不少民眾直呼「像被音樂抱了一下」。

台南市立醫院表示，未來將持續規劃更多親民的藝文活動，讓藝術走進醫療，用文化陪伴健康，用音樂撫慰身心，成為民眾生活中值得信賴、也值得期待的醫療夥伴。