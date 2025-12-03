薩克斯風送暖 張志範將軍高榮南院公益演出傳愛

陸軍備役少將張志範（左）將軍，在高榮南院樂活日照中心，以薩克斯風公益演奏動人曲目，與住民熱情互動，場面氣氛熱絡。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／台南報導

高雄榮民總醫院台南分院三日邀請輔導會前第七處長、陸軍備役少將張志範將軍蒞院，以公益形式分別在樂活日照中心、護理之家獻上薩克斯風演奏，透過悠揚旋律陪伴院內長者，在初冬寒意中度過溫暖而愉悅的一天，場面氣氛熱絡。

年近七旬的張志範精心挑選多首長輩熟悉的經典歌曲，包括〈甜蜜蜜〉、〈夜來香〉、〈往事只能回味〉、〈愛情的恰恰〉與〈戀曲1990〉等，每一首都是長者耳熟能詳的旋律。為迎接即將到來的耶誕節，也特別演出應景的〈聖誕鈴聲〉、〈平安夜〉等曲目。悠揚的薩克斯風一響起，現場立即充滿溫暖氛圍。

廣告 廣告

過程中，許多長輩隨著節奏輕拍雙手，也有人輕聲哼唱，彷彿回到青春歲月。張志範在表演過程也分享許多音樂故事，亦提及退休後能用音樂陪伴榮民長輩，是他最珍惜也最快樂的事。

高榮南院副院長周俐禎亦到場致意，並代表院方頒狀感謝張志範不辭辛勞南下進行公益演出，用音樂為長輩帶來精神上的支持與力量。她表示，醫療不僅是身體的照護，更包含心靈層面的支持，張志範以薩克斯風帶來的溫柔旋律，除讓住民感受到陪伴，也讓院區充滿活力。未來院方將持續推動多元藝文與健康促進活動，豐富長者生活並維持身心功能。

九十二歲的榮民張伯伯在聆聽後感動地說，以前時常唱這些歌，已經很久沒聽到現場的演奏了，能再聽到覺得心裡很溫暖，也想到很多以前的回憶。