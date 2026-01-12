薩克森設六海外學術據點搶人才 台北招生成效居冠

（中央社記者林尚縈柏林12日專電）因應專業人才短缺，德國薩克森邦近年在海外設立學術聯絡辦公室招攬國際學生。官方統計顯示，相關辦公室設立兩年半以來，已吸引數百名學生赴當地就讀，其中台北辦公室因與台積電合作，招生成效最為顯著。

薩克森日報（SZ）報導，德國近年積極推動半導體產業投資，配合歐盟「晶片法案」（EU Chips Act）的補貼方案與國家資金，吸引包括台積電在內的企業投資德國。相關投資多集中於德國東部的半導體產業聚落薩克森矽谷（Silicon Saxony）。

擴大投資與產能伴隨而來的是專業技術人才缺口，根據薩克森邦官方估算，至2030年，當地勞動市場將短缺約15萬名適齡勞工，2035年缺口將擴大至21萬人。

薩克森邦政府因此估計，當前每年需引進約5000至1萬5000名國際勞工與專業人才，才能支撐當地半導體產業與研究發展。

薩克森日報（SZ）表示，為招募專業技術人才，薩克森邦自2023年9月起，與邦內多所大學合作，在海外陸續設立「薩克森科學聯絡辦公室」（Saxon Science Liaison Offices），鎖定國際學生，期望他們完成學業後能留在當地就業。

根據負責攬才計畫的薩克森邦科學部日前發布的報告，薩克森邦目前已投入約500萬歐元，在全球設立6個海外學術聯絡辦公室。

其中，德勒斯登工業大學（TU Dresden）於2023年9月在台北設立首個辦公室，並於2024年9月在印度清奈（Chennai）成立第二處據點。

弗萊貝格工業大學（TU Bergakademie Freiberg）則於2023年11月進駐烏茲別克首都塔什干，並於2024年7月在蒙古烏蘭巴托設點。

肯尼茨工業大學（TU Chemnitz）於2025年8月在智利聖地牙哥成立辦公室；萊比錫大學（Leipzig University）則自2025年秋季起，在越南胡志明市與河內展開相關業務。薩克森邦也正評估將招募觸角延伸至北非等新區域，以擴大國際人才來源。

報告指出，計畫實施兩年半以來，台北辦公室在招生成效上表現最為突出。透過與半導體大廠台積電合作，並配合台積電在德勒斯登興建新廠，已促成多項學生交換與合作計畫，成功吸引超過50名台灣學生赴薩克森就讀。

根據報告，這些國際學生多數選擇數學、資訊、自然科學與工程等領域，與薩克森產業對技術人才的需求吻合。

此外，外籍學生並非僅透過海外辦公室進入薩克森。薩克森統計局資料顯示，2024/2025年冬季學期，當地各大學共有約2萬名外籍學生註冊，其中以中國與印度籍學生人數最多。

對非歐盟學生而言，赴德就讀仍面臨一定門檻，根據德國學生簽證與居留規定，申請人須證明能負擔一整年的生活費用，2026年標準按每月992歐元計算，至少需具備11,904歐元（約新台幣44萬元）。（編輯：陳承功）1150112