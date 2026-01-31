薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

據「信使報」（Mercury News）報導，薩拉度加（Saratoga）市議會1月21日決定明確禁止市內住宅短期租賃行為。

市議會通過的法規，禁止諸如Airbnb或VRBO平台上房源的住宅短期租賃。議會同時規定了對發布短期租賃房源者的處罰措施。首次警告罰款1500美元，第二次警告罰款增至3000美元，第三次警告將處以5000美元罰款。該法規同時授權市政府為執法目的向短期租賃網站索取數據。

社區發展總監斯旺森（Bryan Swanson）估算，允許短期租賃每年可為市政帶來6萬至8萬美元收入。但市政經理莫利（Matt Morley）指出，因執法成本因素，實際收益可能僅為預期的一半。斯旺森透露，每年需支付5000至1萬美元委託科技公司監測薩拉度加地區網絡房源信息。

廣告 廣告

斯旺森稱，將禁令納入法律後，市法規執行人員或縣警長部門警員將有權處罰租賃經營者。城市律師泰勒（Richard Taylor）補充道，該法律之所以必要，是因為若沒有租賃網站的數據或能檢測網絡短期租賃的服務，就難以有效監管短租屋行為。

少數居民反對允許短租屋，理由是停車、垃圾和噪音引發的安全隱患。

該法案以四票贊成、一票反對通過，議員阿夫塔布（Belal Aftab）投下反對票。議員趙嬿（Yan Zhao）提出禁止短期租賃的動議，副市長瓦利亞（Tina Walia）附議。趙嬿表示短期租賃不符合薩拉度加以長期居住為主的獨棟住宅社區特性，同時擔憂其對安全、噪音及生活質量的影響。

阿夫塔布在反對意見中建議允許房主在臥室或附屬住宅單元開展短期租賃，以緩解老年人孤獨問題並為固定收入群體提供額外收入來源。他認為由於當地房價高企，投資者不太可能購置房產用於短期租賃。

更多世界日報報導

非法移民德州大橋掃射上百槍 警：極其兇殘

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上