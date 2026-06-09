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日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）宣布，將在最新主機 Switch 2 推出 1998 年經典神作《薩爾達傳說：時之笛》重製版。適逢系列 40 週年，這款被譽為史上最佳的遊戲預計於今年內正式與玩家見面。

日本遊戲巨擘任天堂（Nintendo）在週二的直播發表會中宣布，將為旗下最新主機 Switch 2 推出 1998 年經典動作冒險遊戲《薩爾達傳說：時之笛》（The Legend of Zelda: Ocarina of Time）的重製版本。雖然官方尚未透露過多細節，但已確認該作將於今年上市，以慶祝該系列問世 40 週年。

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當年於 Nintendo 64 主機推出的《時之笛》，被公認為 90 年代遊戲產業的里程碑。它不僅建立了極具沉浸感的 3D 開放世界，其首創的「鎖定」（lock on）戰鬥系統，讓玩家能精準對付單一敵人，這項設計至今已成為遊戲業界的標準配備。

在遊戲中，玩家操控身穿綠衣的主角 Link，在跨越童年與成年的時空冒險中，對抗大魔王 Ganondorf 並拯救 Princess Zelda。這款作品在評論網站 Metacritic 獲得高達 99 分的評價，長期被各界媒體譽為史上最偉大的電子遊戲之一。

《薩爾達傳說》系列在全球已售出超過 1.4 億套，2023 年推出的《王國之淚》（Tears of the Kingdom）更創下系列最快銷售紀錄。除了遊戲重製，任天堂也正積極籌備真人版電影，預計將於 2027 年 4 月上映。

原文出處：薩爾達傳說時之笛重製版登陸Switch 2 經典神作今年回歸

本文由AI協作，經編輯審核後發布