薩爾達傳說時之笛重製版登陸Switch 2 經典神作今年回歸
薩爾達傳說時之笛重製版登陸Switch 2 經典神作今年回歸
日本遊戲大廠任天堂（Nintendo）宣布，將在最新主機 Switch 2 推出 1998 年經典神作《薩爾達傳說：時之笛》重製版。適逢系列 40 週年，這款被譽為史上最佳的遊戲預計於今年內正式與玩家見面。
日本遊戲巨擘任天堂（Nintendo）在週二的直播發表會中宣布，將為旗下最新主機 Switch 2 推出 1998 年經典動作冒險遊戲《薩爾達傳說：時之笛》（The Legend of Zelda: Ocarina of Time）的重製版本。雖然官方尚未透露過多細節，但已確認該作將於今年上市，以慶祝該系列問世 40 週年。
當年於 Nintendo 64 主機推出的《時之笛》，被公認為 90 年代遊戲產業的里程碑。它不僅建立了極具沉浸感的 3D 開放世界，其首創的「鎖定」（lock on）戰鬥系統，讓玩家能精準對付單一敵人，這項設計至今已成為遊戲業界的標準配備。
在遊戲中，玩家操控身穿綠衣的主角 Link，在跨越童年與成年的時空冒險中，對抗大魔王 Ganondorf 並拯救 Princess Zelda。這款作品在評論網站 Metacritic 獲得高達 99 分的評價，長期被各界媒體譽為史上最偉大的電子遊戲之一。
《薩爾達傳說》系列在全球已售出超過 1.4 億套，2023 年推出的《王國之淚》（Tears of the Kingdom）更創下系列最快銷售紀錄。除了遊戲重製，任天堂也正積極籌備真人版電影，預計將於 2027 年 4 月上映。
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