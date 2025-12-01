薩瓦迪卡 泰國慶台中登場 歡慶台泰友誼

▲台中市政府與泰國貿易經濟辦事處，在市府4樓集會川堂共同舉辦泰國國慶晚會(圖／市政府提供2025.12.1)

[NOWnews今日新聞] 台中市政府充滿了濃濃的「泰味」！市府與泰國貿易經濟辦事處(30) 日攜手舉辦「泰國國慶晚會」，市長盧秀燕與與泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（Executive Director Mr. Narong Boonsatheanwong）及數百位泰籍好朋友、新住民及企業界人士共襄盛舉。現場匯集道地泰國美食與精彩文化展演，展現台泰緊密的城市外交成果，更承諾未來將持續深化觀光、經貿與文化交流。

盧秀燕表示，目前約有1萬3千多位泰籍朋友定居台中，不僅為城市注入豐富的多元文化，更是台中營建、製造及農漁牧業不可或缺的重要助力。她指出，泰國的美妝、電影文化近年廣受台灣年輕人喜愛，市府也積極籌辦四面佛誕辰、潑水節及東協之聲歌唱比賽等活動，致力打造友善共融的城市環境，讓泰國朋友在台中也能感受到家的溫暖。

盧秀燕特別感謝文那隆代表。她透露，文代表於今年5月拜會市府時主動提出在台中舉辦國慶日的構想，雙方一拍即合。此外，文代表更在7月熱情響應「台中鍋烤節」，親自拍攝宣傳影片推介泰式餐廳，影片點閱突破20萬次，不僅讓他成為高人氣的友好大使，也成功以美食拉近了台泰人民的距離。

文那隆在致詞時，對盧市長及市府團隊長期照顧泰國僑民表達誠摯謝意。他表示，許多泰國鄉親回饋在台中工作生活感到非常安心與幸福，泰國駐台團隊也持續透過每月到台中的行動領務服務，全力支援中部地區僑胞。由於雙方合作愉快且成果豐碩，文代表期待明年能再度於台中舉辦相關文化活動。

晚會現場氣氛熱絡，文那隆陪同盧秀燕參觀由在地泰國餐廳設置的美食攤位，盧秀燕逐一品嘗並大讚口味正宗道地，雙方在美食與歡笑聲中，共同見證台泰深厚的友誼長存。

