薩默斯與愛潑斯坦往來內容曝光! 牽扯一女性深感羞愧 宣布退出公共事務

美國前財政部長、前哈佛大學校長拉里·薩默斯。 圖：翻攝自Ｘ／@AsiaFinance

[Newtalk新聞] 美國前財政部長、前哈佛大學校長拉里·薩默斯（ Lawrence Summers ）週一宣布，因國會公佈的電子郵件顯示他與已故性犯罪者杰弗里·艾普斯坦（ Jeffrey Epstein ）關係密切，他將「退出公共事務」。薩默斯在聲明中坦言，自己繼續與艾普斯坦保持聯繫是「錯誤決定」，並表示對相關曝光感到「深深羞愧」。

這批被稱為「艾普斯坦文件」的資料尚未完全對外公佈，預計將在明日進入表決程序。然而，在內容正式曝光前，薩默斯已提前作出退場決定，引發外界高度關注。薩默斯曾是美國民主黨重要人物，曾在柯林頓政府任職、擔任哈佛大學校長與教授，也是全球最知名的經濟學者之一。他的政治地位與學術影響力，使此次醜聞更具震撼性。

馬斯克爆料川普也在淫魔艾普斯坦的檔案裡，導致此事一直沒能被公開。圖 : 翻攝自 X

部分已公開的電子郵件顯示，薩默斯多年來多次就私人與職涯問題向艾普斯坦請益，甚至涉及與女性互動的建議。其中一段 2019 年 3 月的郵件中，薩默斯向艾普斯坦提到，一名年輕經濟學者「可能感到困惑、想與他保持距離卻又維持職業聯繫」。在另一組往來中，薩默斯轉發了金刻羽（ Keyu Jin ）寄給艾普斯坦的學術信件，並詢問艾普斯坦是否應延後回覆，而艾普斯坦則回信稱該女性「開始有點黏人，真好」，內容令人側目。

金刻羽現為倫敦政經學院（ LSE ）經濟學者，曾與薩默斯有學術交流。外界對薩默斯、艾普斯坦與金刻羽被放在同一脈絡討論，普遍感到「幾乎難以置信」。不少人士指出，薩默斯作為世界級經濟學者，卻與名聲臭名昭著的艾普斯坦保持聯繫，顯示他「和其他人一樣容易做出極差判斷」。

薩默斯在聲明中表示，他將立即退出公共活動，並停止參與與政策或公共議題相關的發聲，強調自己將「反思與承擔責任」。

