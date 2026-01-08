薪傳師吳彩雯耐心教導 台南億載國小蟬聯全國客語賽冠軍





114年全國中小學客家藝文競賽總決賽於高雄市正修科技大學盛大登場，來自全臺北、中、南、東4區初賽脫穎而出的86支頂尖隊伍齊聚一堂，競逐全國榮耀。其中億載國小6年5班陳聘淳和6年9班鄭詠澤，在全國級薪傳師吳彩雯老師耐心教導下再次勇奪「客語口說藝術類」國小高年級組全國第一名，連續二年奪冠，為府城再添光彩。

本次榮獲全國第一名的億載國小「客語口說藝術類」高年級組，指導老師吳彩雯為全國級客語薪傳師，長年致力於大埔腔的保存與推廣，為比賽親自撰稿，設計動作表情和表演流程，不斷練習與修正，師生共同努力合作無間。參賽學生陳聘淳與鄭詠澤雖非客籍，卻自二年級起持續學習客語，憑藉不懈努力，以流利且道地的大埔腔及自然大方的舞台實力，完成口說藝術表演，深獲評審一致肯定。

市長黃偉哲表示，南市長期重視本土語言與多元文化教育，透過課程融入社團學習及競賽參與，讓孩子在學習中建立文化認同感，展現深耕本土語文教育的豐碩成果。

民政局長姜淋煌表示，持續透過多元政策推動本土語言教育，包含客語教學資源挹注、校園推廣活動及跨局處合作，期望讓更多學生在生活中自然使用客語，進一步傳承與發揚客家文化精神。

安平區長蕭泰華特別感謝校長鄭宇盛及吳彩雯老師的辛勤付出，讓客語教學在億載紮根，為學生們指引了前進的方向。也感謝聘淳的媽媽鄭渼蓁和詠澤的媽媽徐嘉玟兩位家長的無私支持與陪伴，給予孩子無限的力量。

