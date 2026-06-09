▲薪傳民雄一對一公益教育落根新竹縣 康乃爾美國學校（HCAS）英語課輔圓滿成果發表！（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）

【 記者鄒䕒頤、范文濱/新竹新聞】

由「中華薪傳智庫協會」創辦人黃金山在嘉義縣民雄推動的完全免費公益課輔計畫，多年來陪伴弱勢孩子透過一對一教育翻轉命運。7日，這群孩子來到新竹縣美國學校，參加《翻轉弱勢孩子的命運》第二屆英文成果發表會，自信站上舞台，用英文朗讀、情境對話與自編劇本，展現一整個學期的學習成果。這場活動特別感謝新竹縣美國學校校長Jeff Buscher的長期支持，他不僅鼓勵學生創立「一對一英語教學」社團，更親自參與薪傳的一對一教育理念，讓高中生志工與弱勢孩子之間，建立起真誠而穩定的教學陪伴。

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▲新竹縣 康乃爾美國學校（HCAS）校長Jeff Buscher長期支持「學生一對一英語教育」社團（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）

Jeff Buscher校長長期提供學生發揮創意與服務社會的平台，從社團成立到活動場地都給予全力支持。他表示：「學生不只是學習知識的人，更是改變世界的人。」在他的鼓勵下，十年級學生董芷晴（Olivia Tung）創立了一對一英語教學社團，以學姐風範帶領志工團隊，每週與薪傳的孩子們進行免費線上與實體教學。隨著Olivia升上十一年級，課業加重，她將社團交接給學弟鄭永亮（Leon Cheng），新任社長堅定承接這份使命，讓服務精神在校園中持續扎根。



▲十年級學生董芷晴（Olivia Tung）創立了一對一英語教學社團，榮獲薪傳教育創辦人獎勵。（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）



▲學校公益社團交接給學弟鄭永亮（Leon Cheng），新任社長堅定承接這份使命，讓服務精神在校園中持續扎根。（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）



▲新竹縣 康乃爾美國學校（HCAS）長期支持「學生一對一英語教育」社團（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）

中華薪傳智庫協會創辦人黃金山在發表會中分享，黃仁勳的母親當年雖不懂英文，卻以啟發與鼓勵的方式，成就了今日的台灣之光。他說：「她沒有教他單字，她教他的是——你不會，但你願意學，你就會了。」黃金山強調，薪傳的孩子不缺能力，只缺一個願意相信他們的人。看著孩子從不敢開口到站上舞台，他感動表示：「每一個敢講英文的孩子，都是未來的黃仁勳。」從校長的支持、學生的傳承，到協會二十年如一日的堅守，這場發表會見證了教育最動人的力量：不是分數，而是相信。



▲新竹縣 康乃爾美國學校（HCAS）長期支持「學生一對一英語教育」社團（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）

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