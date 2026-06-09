薪傳民雄一對一公益教育落根新竹縣 康乃爾美國學校（HCAS）英語課輔圓滿成果發表！
【 記者鄒䕒頤、范文濱/新竹新聞】
由「中華薪傳智庫協會」創辦人黃金山在嘉義縣民雄推動的完全免費公益課輔計畫，多年來陪伴弱勢孩子透過一對一教育翻轉命運。7日，這群孩子來到新竹縣美國學校，參加《翻轉弱勢孩子的命運》第二屆英文成果發表會，自信站上舞台，用英文朗讀、情境對話與自編劇本，展現一整個學期的學習成果。這場活動特別感謝新竹縣美國學校校長Jeff Buscher的長期支持，他不僅鼓勵學生創立「一對一英語教學」社團，更親自參與薪傳的一對一教育理念，讓高中生志工與弱勢孩子之間，建立起真誠而穩定的教學陪伴。
▲新竹縣 康乃爾美國學校（HCAS）校長Jeff Buscher長期支持「學生一對一英語教育」社團（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）
Jeff Buscher校長長期提供學生發揮創意與服務社會的平台，從社團成立到活動場地都給予全力支持。他表示：「學生不只是學習知識的人，更是改變世界的人。」在他的鼓勵下，十年級學生董芷晴（Olivia Tung）創立了一對一英語教學社團，以學姐風範帶領志工團隊，每週與薪傳的孩子們進行免費線上與實體教學。隨著Olivia升上十一年級，課業加重，她將社團交接給學弟鄭永亮（Leon Cheng），新任社長堅定承接這份使命，讓服務精神在校園中持續扎根。
▲十年級學生董芷晴（Olivia Tung）創立了一對一英語教學社團，榮獲薪傳教育創辦人獎勵。（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）
▲學校公益社團交接給學弟鄭永亮（Leon Cheng），新任社長堅定承接這份使命，讓服務精神在校園中持續扎根。（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）
▲新竹縣 康乃爾美國學校（HCAS）長期支持「學生一對一英語教育」社團（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）
中華薪傳智庫協會創辦人黃金山在發表會中分享，黃仁勳的母親當年雖不懂英文，卻以啟發與鼓勵的方式，成就了今日的台灣之光。他說：「她沒有教他單字，她教他的是——你不會，但你願意學，你就會了。」黃金山強調，薪傳的孩子不缺能力，只缺一個願意相信他們的人。看著孩子從不敢開口到站上舞台，他感動表示：「每一個敢講英文的孩子，都是未來的黃仁勳。」從校長的支持、學生的傳承，到協會二十年如一日的堅守，這場發表會見證了教育最動人的力量：不是分數，而是相信。
▲新竹縣 康乃爾美國學校（HCAS）長期支持「學生一對一英語教育」社團（圖/「中華薪傳智庫協會」提供）
更多警政時報報導
【獨家】警專寢室抽菸、黑箱成績爭議連環爆！「無差別加分」後再搞雙標 800準波麗士畢業分發恐崩盤
【獨家內幕】台大前副教授李偉裕未上市股票爭議延燒30年 投資人控「黃仁勳想要投資我們」話術吸金數億元！
其他人也在看
「衝進我家喊豪」？黃山料爆陳玉珍追愛往事
[NOWNEWS今日新聞]作家黃山料因其獨特文風蟬聯暢銷榜多年，YouTuber「多米多羅」近日拍片評論他的書籍內容，引發社群熱議。隨著討論延燒，有網友翻出黃山料2019年底曾撰寫的一篇舊文，內容提及...
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
警專「刑事偵查」爆給分雙標 家長怒批黑箱：別讓歪風毀了台灣警察
台灣警察專科學校（以下簡稱警專）驚爆教學醜聞，根據《警證時報》報導，多名學生家長指控校方在「刑事偵查」學科成績處理上，一度以「無差別加分」掩蓋試題過難的失誤，在取消加分後，又放任各班教師採取標準不一的補救措施，毫無公平性，不但可能影響學生未來畢業分發排名，甚至可能導致部分學生面臨延畢危機，痛批校長與師長處理成績流程雜亂無章，是警界紀律敗壞的源頭。
「等一個人」成真！鄭朝方點頭出戰新竹縣長
[NOWNEWS今日新聞]民進黨新竹縣長提名傳出終於拍板由竹北市長鄭朝方出戰，選對會預計今（10）日上午開會正式徵召鄭朝方，下午則召開提名記者會，由總統兼民進黨主席賴清德親自為鄭朝方披上競選彩帶。民進...
「亞洲父母」全是負面標籤嗎？人妻嫁英國「列6大特質」：歐美爸媽比不上
生活中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次來台總能掀起一陣旋風，他日前發表演說時坦言，自己的爸媽是典型亞洲父母，即便他已經63歲也難逃被狂唸一頓。不少網友近日也在社群討論有關「亞洲父母」的話題，就有人指出「亞洲父母這個標籤好像挺負面的」，好奇拋問：「但亞洲父母有什麼優點呢」，貼文曝光後，吸引眾多網友湧入留言並狂列一連串優點，原PO看完感慨說：「大家提了好多亞洲父母的溫暖，真是感人」。
《鐵拳教育》燒進政壇！韓教育首長發聲：決定親訪第一線
韓劇《鐵拳教育》近期不僅在Netflix掀起追劇熱潮，更意外燒進南韓政壇。剛在6月地方選舉當選京畿道教育監的安敏錫，近日在社群平台發文透露自己正在追看《鐵拳教育》，甚至引用劇中經典台詞直言「學校比想像中還要混亂」，引發南韓網友熱議。
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
中午來開匯／彰化民眾逾5成未表態「藍營佔7成」 魏平政：用最大誠意努力整合
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 面對最新民調落後、地方傳出「反胃聯盟」，甚至傳出國民黨彰化縣長參選人魏平政在為未來的立委補選暖身等謠言，魏平政、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。魏平政駁斥為立委補選暖身的說法，痛批完全是邏輯謬誤，沒人會花費4倍的心血只為了等著選輸，「...
世新校長畢典喊「結束自己」！竟登美國脫口秀 遭酸：不擔心中國入侵了
世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致詞失言呼籲要是時間、情緒與身體沒有管理好，「我要告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」，引來爭議。不料這段發言9日竟登上美國福斯夜間政治娛樂時事脫口秀《古特菲德秀》（Gutfeld!），引發網友熱議。
蔣萬安兒獲市長獎被酸 媒體人曝私下家教：大寶極有禮貌、超愛爸爸
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，並親自頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子倆在台上開心合照，互動相當溫馨。Threads卻有人出征質疑「為何市長兒子能拿市長獎」，掀起一波論戰。對此，媒體人羅旺哲發文力挺蔣得立，並分享他過去採訪的觀察，強調大寶是一個「非常有禮貌的小朋友」，而且非常愛爸爸。
年賺500萬被動收入！侯昌明抖出「半退休近況」：我真的愛錢
娛樂中心／綜合報導男星侯昌明與妻子曾雅蘭結婚25年、育有1子1女，一家四口感情融洽；其中侯昌明憑藉投資股市、房地產，傳出被動收入超過500萬，也曾放話累積上億身家就退休，被視為演藝圈「隱形富豪」。近年淡出螢光幕的他，昨（9日）突發出長文證實「我已經在半退休狀態」，把重心放在家庭生活，對於被酸「有錢真好」，他也笑笑表示「我是真的很愛錢，但是卻比不上我想要賦予我人生的全部」。
周玉蔻又輸了！這回要賠民視150萬元
資深媒體人周玉蔻因在民視《辣新聞》節目及社群平台指控中廣前董事長趙少康「家暴、拋妻棄子、不認骨血」，遭法院認定言論非事實且未經合理查證。台北地方法院10日判決周玉蔻應給付民視150萬元，加上先前個人須賠趙少康20萬元的確定判決，周玉蔻此案相關賠償總額已超過170萬元。
浪貓意外成人氣王！小貓每日擊掌「眼神死」讓網友笑翻
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前國外一處園區內的幾隻貓咪意外成為網路焦點，牠們憑藉著各自的獨特魅力迅速累積 …
秀英、鄭敬淏宣布分手！相戀14年「IG取消追蹤」洩密 經紀公司認：退回同事關係
少女時代秀英與男星鄭敬淏證實分手！9日，網路上開始瘋傳一則消息，指出兩人已經互相取消關注對方的Instagram帳號，疑似情變。正當網友們議論紛紛、對兩人的感情狀況提出諸多猜測之際，官方出面證實「已退回同事關係」，外界原本看好的14年戀情最終還是迎來了別離。
七成民眾月收入未達5萬！他憂工作30年仍難買房生子 網點原因：除了薪資都在漲
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導過去觀念認為，只要穩定工作數十年，就能順利成家立業。不過，這樣的想像在當前的薪資與房價結構下逐漸受到挑戰。近日...
小費15%飆到25%太誇張 美國消費者反彈！近半數直接不給了
根據外媒《每日郵報》報導，餐飲科技公司Popmenu針對1000名美國成年人進行民調，結果顯示，有44%的消費者表示，他們今年支付的小費少於2025年願意支付的金額。對此，分析師桑德斯（Neil Saunders）說明，大眾對於小費的怨氣，一方面來自於財務被通膨嚴重擠壓，另一方面則是無...
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」