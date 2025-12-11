薪情好！10月平均「經常性薪資48K」 主計總處：創26年單月最高

主計總處10日發布工業及服務業薪資統計，指出10月經常性薪資平均數為4萬8252元。示意圖／翻攝自Pixabay

主計總處10日指出，1至10月經常性薪資平均4萬7803元、年增3.08%，創26年同期最大增幅。另外，主計總處發布工業及服務業薪資統計，指出10月全體受雇員工的經常性薪資平均數為4萬8252元，月增0.27%，年增3.80%。主計總處指出，除了企業調薪、AI商機發展蓬勃，廠商發放獎金也成為薪資增幅的推力之一。

主計總處10日發布工業及服務業薪資統計，指出10月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）為855萬2000人，較上月底增加5千人或0.06%。10月經常性薪資平均數為4萬8252元，月增0.27%、年增3.80%，創下近26年單月最高紀錄。獎金及加班費等非經常性薪資8971元，合計後總薪資平均數為5萬7223元，月減0.52%，年增7.38%；經常性薪資中位數為3萬8743元，月增0.21%、年增3.99%。

觀察1月至10月各行業類別經常性薪資平均數變動情形，各行業多較上年成長，其中批發及零售業年增3.68%、製造業年增3.55%、醫療保健及社會工作服務業年增3.47%、營建工程業亦年增3.40%。累計總薪資平均數部分，製造業因年節獎金及績效獎金發放較多，年增5.91%，其中電子零組件製造業增加8.84%；運輸及倉儲業亦增4.80%。

另外，在1月至10月各行業受僱員工經常性薪資中位數方面，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬1566元與3萬2721元；受僱員工人數較多之製造業為3萬6726元，其中電子零組件製造業為4萬6914元；出版影音及資通訊業5萬3400元、金融及保險業5萬7861元，則相對較高。

對此，主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，推升經常性薪資的主要因素包含基本工資調整、廠商加薪，且近年來薪資成長高於通膨增幅，再加上人工智慧商機發酵，企業發獎金做為激勵員工的手段，成為薪資增幅的推力。



