薪水低到免繳所得稅 一年被收好幾千元健保 他轟超吸血

衛福部長石崇良近日表示將針對補充保費修法，引爆網友輿論。（本報資料照）

衛福部長石崇良近日宣布將針對補充保費進行修法，未來利息、股利、租金全年超過2萬就需繳交，引爆輿論爭議後緊急暫緩；一名網友表示，這項政策最讓人無法理解的地方就在於，獎金、租金、股利為何跟二代健保有關，更指出明明一堆人收入低到不用繳所得稅，結果一年被二代健保收了好幾千元，怒轟根本是吸血政策。

一名網友在PTT房屋板表示，台灣一堆政策低能到讓人受不了，一般民眾搞不清楚的地方就在於，上班獎金、租金、股息到底為何跟二代健保有關，政府明明一天到晚舉債，有幾兆元的特別預算可以亂花，稅收盈餘多到所得稅調降，結果健保被搞到快破產，然後再想辦法從各種地方吸血，「你自己看，到底是不是很低能？」

廣告 廣告

原PO怒轟，特別預算應該編列給這些地方花用，而不是拿去買不會到貨的F16，也別再補助因為放棄核電而年年虧損的台電，「預算編到超收，結果勞、健保要破產，這些白癡到底都是誰選的？」

原PO認為，多數台灣人應該都知道健保快要撐不住了，大家也都認為醫護確實需要力挺，但政府不該像無頭蒼蠅一般亂竄、亂挖錢，還不如直接調漲健保費，只要全民一起漲，就不會有特定族群被惹毛。

原PO說，很多人以為二代健保跟自己沒關係，但其實一堆上班族收入低到不需要繳所得稅，結果一年還是被二代健保收了好幾千元，「真的很搞笑，二代狗屁健保繳比所得稅多，我們國家就是一直在做這種很白癡的事情」。

文章上線後引起討論，不少網友喊「還有濫用健保的，衛福部應該都有資料吧，這些人健保費應該要依比例上調」、「如果認真存股，一年股利2萬不算太難，但我們又沒多有錢，這門檻真的太低了」，但也有人說「不就是因為有些高資產股票仔在避稅嗎？單純調漲健保費只有受薪階級跟雇主遭殃而已」、「沒上班的高資產所得族群，過去都沒在繳，現在改一下就跳腳，笑死」。

更多中時新聞網報導

住院負擔上限 擬依收入訂高低

《宇宙啦啦隊》高額違約金防醜聞

ana被趕出家門 謝恩師預支勞報伸援手